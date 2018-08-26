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26августа
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сегодня, 19:09 5

Благовещенцам показали необычно заниженные автомобили (фото)

Благовещенцам показали необычно заниженные автомобили (фото)

В Благовещенске завершилось автошоу Droptop, которое проводилось на протяжении двух дней – субботы и воскресенья. В первый день на площади имени Ленина представили 46 заниженных автомобилей, из которых выбрали восемь лучших.

В первый день стэнс-мероприятия выбирали топ-8 машин в стиле стэнс. Один из участников, Саркис Галоян, представил сразу три машины: Mitsubishi Lancer Evolution, Toyota Corolla Levin AE86 и Toyota Soarer JZZ30. Один из автомобилей Саркиса вошел в топ-8 – это «левин».

Список победителей возглавил заниженный Toyota Mark II GX71 limited edition 1987 года. Машина принадлежит Максиму Ковшару.

На второй день автошоу зрители выбирали лучшие машины в разных номинациях. Владельцы представили 75 автомобилей. Среди них обращал на себя внимание винтажный Nissan Skyline C100, выпущенный с конвейера в 1979 году. Его хозяин – благовещенец Максим Воротников.

«Было много посетителей, люди с интересом отнеслись – трогали машины, фотографировались, даже детей на машины ставили, а мне в люк засунули собаку», – рассказывает организатор Droptop Андрей Солонин. Он представил на фестивале свой ВАЗ-2106 с открытой крышей.

Своим присутствием благовещенский Droptop почтили также блогеры из Хабаровска и Китая. Хабаровчанин – профессиональный стэнтер, он судил соревнования. А российский блогер, живущий на юге Китая, оказался на фестивале случайно. Он с интересом отнесся к мероприятию, пообщался с организаторами.

По словам Андрея, свои машины представили только амурчане, поклонники стэнс-культуры из Благовещенска, Белогорска, Свободного. Если бы не сжатые сроки подготовки фестиваля, то к участию привлекли бы автомобилистов из соседних с Приамурьем регионов. «В следующем году мы учтем все недоработки и проведем два отдельных фестиваля», – пообещал организатор.

Просмотров всего: 1674

#конкурсы #транспорт

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    3 часа назад

    Разместите фото

  • Нина Гвоздкова

    Нина Гвоздкова
    3 часа назад

    Терпение. Фото в работе

  • Vlad73

    Vlad73
    3 часа назад

    Вчера стоял хамер н1 с номерами, с фильма Брат-2, он не был заниженный, фото его будет?

  • AК-47

    AК-47
    2 часа назад

    Нина ГвоздковаТерпение. Фото в работе


    А почему нельзя обработать фото и выложить в статье?Спешка нужна в двух случаях,думаю,знаете!

  • evgenii-456

    evgenii-456
    2 часа назад

    выставка колхозного "тюнинга")))

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