В новых водительских удостоверениях появится микрочип

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В Госавтоинспекции показали, каким будет внешний вид новых водительских прав. Так, в документе появится микрочип, с помощью которого вся информация об автомобилисте может храниться в электронной базе.

В правом нижнем углу размещено изображение руля, меняющее цвет с розового на зеленый; на обратной стороне – две защитные «фоновые сетки». Кроме того, планируется продублировать надпись «Водительское удостоверение» на английском и французском языках.

Как сообщает «Российская газета», выдавать такие документы смогут только в тех подразделениях, где есть для этого технические возможности. Пока в ведомстве не назвали точные сроки начала выдачи новых прав. Замена документов будет производиться постепенно, поэтому водителям не стоит волноваться.

МВД предлагает изменить порядок сдачи экзамена на получение водительского удостоверения. Согласно новым правилам, начальные навыки вождения больше не будут проверять на закрытых площадках, теперь их включат в практический экзамен.