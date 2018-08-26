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сегодня, 17:17 0

В благовещенской библиотеке имени Чехова состоится творческая встреча

В благовещенской библиотеке имени Чехова состоится творческая встреча
Фото: vk.com

В понедельник, 27 августа, в Благовещенске состоится встреча читателей библиотеки с режиссером Сергеем Храмых и выпускником московской высшей школы кино АРКА Дмитрием Димитровым.

Встреча начнется в 19 часов в библиотеке имени Чехова по адресу: улица Комсомольская, 3. Мероприятие называется «От кино к блогу». Сергей Храмых, чей полнометражный фильм «Кто есть кто, или Ограбление по...» за всю историю амурского кино получил прокатное удостоверение, расскажет о своей работе и ответит на вопросы гостей.

Библиотека идет навстречу читателям, которые в инстаграм-аккаунте культурного учреждения попросили почаще проводить встречи, дискуссии, семинары по фильмам, блогам, работе в соцсетях. «Мы решили все это объединить и собрать для вас самых лучших в одном месте и в одно время. А еще, в гостях у нас будет известный блогер Ксения Савинкина», – сообщают в библиотеке. Вход на мероприятие свободный, но количество мест ограничено.

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#культура


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