Полнометражный фильм Сергея Новожилова покажут благовещенцам

Как стало известно, благовещенцы увидят художественный полнометражный фильм самого президента фестиваля кино и театра Сергея Новожилова, отснятого в Китае. Он выступил в нем как продюсер. В фильме заняты российские и китайские актеры. О чем картина – этот секрет пока не раскрывается. Презентация пройдёт 20 сентября в Амурском областном доме народного творчества.

Продолжит работу и завоевавший популярность у зрителей шатер на центральной площади. Побывать в нем можно будет с 16 по 22 сентября включительно, с 18 часов каждый день. Он станет местом проведения не только творческих встреч, но и танцевальных баттлов и мастер-классов по ведению страниц в соцсетях. 1 сентября станут известны его гости. Ведущий встреч – писатель и журналист Марина Трубина.

Будут в этом году и полюбившиеся кинолюбителям, журналистам и людям других профессий, связанным со словом, съемкой и актерской игрой, мастер-классы. Один из них – для детей из детских театральных коллективов – проведёт актриса Алиса Гребенщикова.

Заказаны также почтовые открытки с символикой фестиваля, которые по традиции можно будет отправлять из шатра.

24 сентября артисты поедут в Китай. Третий год подряд там проведут российско-китайский конкурс короткого метра «Амурская осень» в Ляонине». Два года его принимал Шеньян, в этот раз показы состоятся в Даляне – городе, который имеет тесную историческую связь с Россией через Китайско-Восточную железную дорогу. Конкурс пройдёт в Китае с 25 по 28 сентября.

Полная программа выездных встреч фестиваля кино и театра «Амурская осень» размещена на сайте амурского министерства культуры и национальной политики. В ближайшие дни она появится и на новом официальном сайте фестиваля амурская-осень.рф.

Подробности читайте в разделе «Культпросвет» Натальи Наделяевой.