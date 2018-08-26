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26августа
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Полнометражный фильм Сергея Новожилова покажут благовещенцам

Полнометражный фильм Сергея Новожилова покажут благовещенцам

В рамках фестиваля кино и театра «Амурская осень» пройдут пять панорам, в том числе новый проект «Кинодетство». Будет также три спецпоказа от иностранных гостей. Об этом рассказали журналистам на пресс-конференции, посвященной мероприятию, которое ждет амурчан 15-23 сентября.

Как стало известно, благовещенцы увидят художественный полнометражный фильм самого президента фестиваля кино и театра Сергея Новожилова, отснятого в Китае. Он выступил в нем как продюсер. В фильме заняты российские и китайские актеры. О чем картина – этот секрет пока не раскрывается. Презентация пройдёт 20 сентября в Амурском областном доме народного творчества.

Продолжит работу и завоевавший популярность у зрителей шатер на центральной площади. Побывать в нем можно будет с 16 по 22 сентября включительно, с 18 часов каждый день. Он станет местом проведения не только творческих встреч, но и танцевальных баттлов и мастер-классов по ведению страниц в соцсетях. 1 сентября станут известны его гости. Ведущий встреч – писатель и журналист Марина Трубина.

Будут в этом году и полюбившиеся кинолюбителям, журналистам и людям других профессий, связанным со словом, съемкой и актерской игрой, мастер-классы. Один из них – для детей из детских театральных коллективов – проведёт актриса Алиса Гребенщикова.

Заказаны также почтовые открытки с символикой фестиваля, которые по традиции можно будет отправлять из шатра.

24 сентября артисты поедут в Китай. Третий год подряд там проведут российско-китайский конкурс короткого метра «Амурская осень» в Ляонине». Два года его принимал Шеньян, в этот раз показы состоятся в Даляне – городе, который имеет тесную историческую связь с Россией через Китайско-Восточную железную дорогу. Конкурс пройдёт в Китае с 25 по 28 сентября.

Полная программа выездных встреч фестиваля кино и театра «Амурская осень» размещена на сайте амурского министерства культуры и национальной политики. В ближайшие дни она появится и на новом официальном сайте фестиваля амурская-осень.рф.

Подробности читайте в разделе «Культпросвет» Натальи Наделяевой.

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#Амурская осень #кино #конкурсы #культура


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