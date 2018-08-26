Благовещенский музыкант Михаил Курлапов стал дипломантом «Дальфеста»

Во Владивостоке на острове Русский завершился крупнейший арт-фестиваль Дальнего Востока «Дальфест». В нем приняли участие около 30 музыкантов со всего Дальнего Востока. Амурчанин Михаил Курлапов, лидер группы «Маленькое Красное Дерево», стал дипломантом.

Приамурье представляли экс-лидер группы «Галлюциноген» Павел Ермаков, молодой рок-автор Анастасия Штепа и лидер группы «Маленькое Красное Дерево» Михаил Курлапов.

«Все показали свое мастерство. А Миша Курлапов удивил всех, что от Благовещенска до Владивостока добирался автостопом. У нас были грантовые деньги, ему предлагали оплатить билеты, но он отказался! У нас здесь выступала в качестве хэдлайнера приглашенная звезда, москвичка Умка, в миру Анна Герасимова. Она посвятила Мише свой блюз про автостоп. Другими двумя лауреатами стали Вячеслав Ташкинов из Приморья и Павел Баканов из Хабаровска», – рассказал автор и исполнитель Евгений Еремин, арт-директор фестиваля.

Евгений Еремин рассказал о фестивале и его участниках в интервью Наталье Наделяевой для ее авторской рубрики «Культпросвет» на Амур.инфо. По словам Евгения, участие амурчан в «Дальфесте», возможно, даст толчок к тому, чтобы наконец-то в столице Амурской области учредили фестиваль авторской песни.