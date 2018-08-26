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26августа
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сегодня, 14:26 3

Военные на учениях в Амурской области закрыли 300 гектаров дымовой завесой

Военные на учениях в Амурской области закрыли 300 гектаров дымовой завесой
Фото: defendingrussia.ru

В Амурской области в ходе военных учений войска радиационной, химической и биологической защиты скрыли от условного противника крупный транспортный узел. Для этого они поставили дымовую завесу над территорией площадью около 300 гектаров.

«С наветренной стороны специальные машины ТДА-2К поставили дымовую завесу на территории около 300 гектаров, что приравнивается к территории более 420 футбольных полей. Завеса скрыла перегрузку техники на крупном транспортном узле и другие критически важные объекты, чем не позволила нанести точный удар в ходе авиационного налета условного противника», – говорится в сообщении Восточного военного округа.

Как сообщает ТАСС, учения проводились в рамках внезапной проверки боеготовности войск округа.

Внезапная проверка боеготовности в войсках Центрального и Восточного военного округов, а также в соединениях ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации проводится с 20 по 25 августа по решению президента России Владимира Путина в преддверии масштабных учений «Восток–2018».

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#военные #учения


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Комментарии
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  • us.2001

    us.2001
    4 часа назад

    дай дуракам дымовую шашку в руки )))

  • Леонид 67

    Леонид 67
    3 часа назад

    Извиняюсь, что бы умное написали.

  • гусеница

    гусеница
    3 часа назад

    "пылить " умеем из окопов....а палить?

    С уважением

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