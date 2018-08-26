В центре Тынды появился загадочный баннер с ведьмой на метле

Фото: avangard.press

«Уже летим! Город будет наш! Ждите…» – плакат с таким текстом и изображением ведьмы, летящей на метле, появился напротив городского муниципалитета Тынды по улице Красная Пресня.

Как сообщает тындинская газета «Авангард», 24 августа напротив здания муниципалитета установили баннер, на котором изображена ведьма, летящая верхом на метле, сопровождаемая компанией ворон. Надпись гласит: «Уже летим! Город будет наш! Ждите…»

Кто и для каких целей установил этот баннер, выяснить пока не удалось. Тем временем в социальных сетях и группах уже высказывают самые разные теории: «Да это самопиар чистой воды, один из кандидатов так (с большой долей самоиронии) права на мэрское кресло заявляет». Или: «Народное волеизъявление – великая вещь. Не хотят, чтобы кое-кто городом рулил, вот и шутят по-черному».

«Однако, даже если выяснится, кто и когда установил баннер, отвечать перед законом, скорее всего, не придется – ведь никаких нарушений правил предвыборной агитации тут нет. И, скорее всего, "ведьмин шутник", как уже окрестили героя в соцсетях, это прекрасно понимал. Осталось только подождать и посмотреть, возьмет ли кто из кандидатов на мэрское кресло ответственность за такую шалость», – пишет издание.