Амурская область получила ноль баллов в рейтинге командных игровых видов спорта в России

Фото: evgechesnokov.livejournal.com

Рейтинг составляется на основании выступлений спортивных клубов в наиболее популярных игровых видах спорта: футбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол, регби, хоккей на траве, водное поло.

Баллы начислялись за успехи в соревнованиях – от любительских лиг до международных турниров. С большим отрывом здесь лидирует Москва (114 530 баллов). На втором месте расположился Татарстан (69 060), а на третьем – Санкт-Петербург (59 274). Также в топ-10 самых «спортивных» субъектов вошли Краснодарский, Хабаровский и Красноярский края, Свердловская, Самарская и Новосибирская области и Подмосковье.

12 регионов из 83-х, попавших в рейтинг, вообще не набрали баллов. Это четыре области – Амурская, Тверская, Магаданская и Еврейская автономная, Камчатский край, Ненецкий и Чукотский автономный округа, Алтай, Калмыкия, Карелия, Тыва и Бурятия.