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26августа
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сегодня, 13:58 5

Амурская область получила ноль баллов в рейтинге командных игровых видов спорта в России

Амурская область получила ноль баллов в рейтинге командных игровых видов спорта в России
Фото: evgechesnokov.livejournal.com

Фонд «Петербургская политика» и газета «Спорт-Экспресс» представили 11-й рейтинг командных игровых видов спорта в Российской Федерации. Рейтинг публикуется с июля 2013 года два раза в год. По последним данным, Амурская область вместе с 11 другими регионами оказалась в конце списка.

Рейтинг составляется на основании выступлений спортивных клубов в наиболее популярных игровых видах спорта: футбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол, регби, хоккей на траве, водное поло.

Баллы начислялись за успехи в соревнованиях – от любительских лиг до международных турниров. С большим отрывом здесь лидирует Москва (114 530 баллов). На втором месте расположился Татарстан (69 060), а на третьем – Санкт-Петербург (59 274). Также в топ-10 самых «спортивных» субъектов вошли Краснодарский, Хабаровский и Красноярский края, Свердловская, Самарская и Новосибирская области и Подмосковье.

12 регионов из 83-х, попавших в рейтинг, вообще не набрали баллов. Это четыре области – Амурская, Тверская, Магаданская и Еврейская автономная, Камчатский край, Ненецкий и Чукотский автономный округа, Алтай, Калмыкия, Карелия, Тыва и Бурятия.

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    Амурская область спортивная!!!

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    3 часа назад

    Амурская область никакая!!!

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    череда губернаторов-оптимизаторов добили наш спорт-очередь за следующим

  • Недавно здесь

    Недавно здесь
    1 час назад

    Нам есть чем гордиться. Скоро оптимизировать некого будет.

  • ay

    ay
    49 минут назад

    Братеев1череда губернаторов-оптимизаторов добили наш спорт-очередь за следующим


    Так уж и добили? Боксёры-каратисты-борцы рэгулярно становятся чемпиёнами.

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