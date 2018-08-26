В Благовещенске неизвестные бросили собаку в Амур

В Благовещенске на набережной реки Амур неизвестные бросили в воду собаку. Это произошло на глазах у парня-велосипедиста. Молодой человек немедленно прыгнул в реку, чтобы спасти животное, но вскоре понял, что не справляется с сильным течением.

Это произошло в субботу, 25 августа, около 19 часов. «По камерам видеонаблюдения наши сотрудники увидели, что в реке Амур в районе Калинина, 1, плывет собака. Ее пытается спасти молодой человек. Информацию передали береговой охране. На помощь немедленно отправился катер с сотрудниками Пограничной службы», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» сотрудник Пограничного управления ФСБ России Ольга Лукьянова.

«Я катался на велосипеде по набережной. Увидел, что в районе маяка на Мухина двое пацанов бросили в воду собаку. Я им крикнул: "Что же вы делаете?!" и они разбежались. Собаку понесло течением. Я ехал за ней на велосипеде до Калинина, потом бросился в воду. Почти ее схватил, но она меня цапнула и отплыла. Я снова поплыл за ней, но уже дыхания не хватало, стал захлебываться и выбрался на берег. И тут подошел катер со спасателями», – рассказал Евгений Бяков.

Люди на судне пытались подозвать животное поближе, но пес старался отплыть подальше. В итоге молодого сеттера все же удалось затащить на борт. Собаку подвезли к берегу и отпустили, но она снова бросилась в воду и поплыла. Пограничники еще раз вытащили животное. За спасательной операцией наблюдали горожане. Двое из них оказались зоозащитниками. Девушки забрали собаку с собой, чтобы успокоить ее и позаботиться о ее судьбе.