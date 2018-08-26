После вмешательства прокуратуры шимановский «Кранспецбурмаш» погасил задолженность перед работниками

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В Амурской области в результате принятых мер прокурорского реагирования работникам машиностроительного завода «Кранспецбурмаш» выплачена задолженность по заработной плате. Ее объем превысил 1,3 миллиона рублей.

Прокуратура Шимановского района установила, что администрация Шимановский машиностроительный завод «Кранспецбурмаш» не выплатила 15 работникам предприятия заработную плату за июнь–июль текущего года. Прокурор внес представление руководителю предприятия. Представление было рассмотрено и удовлетворено, сообщает прокуратура Амурской области.

Кроме того, прокурор в отношении юридического лица «Кранспецбурмаш» и его директора возбудил два дела об административных правонарушениях по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы». Для рассмотрения по существу материалы направлены в Государственную инспекцию труда в Амурской области.

В результате приятых мер прокурорского реагирования работникам машиностроительного предприятия в полном объеме выплачена задолженность по заработной плате.

Тем временем в отношении «Кранспецбурмаш» введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, – наблюдение. Временным управляющим утвержден Вадим Веселков, занимавшийся делом известного ООО «Россия».

Сформирован реестр требований кредиторов на сумму около 500 рублей. Предприятие характеризуется как платежеспособное, собственные активы предприятия покрывают его обязательства. Должник ведет эффективную работу с дебиторами, активы предприятия ликвидны. Должник может восстановить платежеспособность в порядке и в сроки, которые установлены Законом о банкротстве, сообщает Арбитражный суд Амурской области.