Амурчане участвуют в историческом фестивале «Владивостокская крепость»

Фото: primamedia.ru

Крупнейший на Дальнем Востоке исторический фестиваль «Владивостокская крепость» проходит на острове Русский во Владивостоке. Его участники реконструируют сражения из разных эпох. В мероприятиях принимает участие и команда из Амурской области.

Как сообщает PrimaMedia, в течение двух фестивальных дней, 25 и 26 августа, на территории Ворошиловской батареи проходят реконструкторские сражения из разных эпох. В субботу состоялись реконструкция эпизода боя времен Гражданской войны, юниорский турнир по историческим средневековым боям, раннесредневековый турнир, реконструкция эпизода боя времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и индивидуальный профессиональный поединок между представителем владивостокского клуба исторической реконструкции «Гарнизон» Матвеем Пельменевым и гостем из Москвы по прозвищу Мэг Морган.

После боя профессионалов в программе были бугурты – массовые турниры в антураже средневекового ристалища. Для участия в них приехали команды из Магадана, Хабаровского края, Амурской области и Сахалина.

На всем протяжении фестиваля в парке работает ярмарка мастеров – на ней можно рассмотреть поближе амуницию реконструкторов – шлемы, кольчуги, одежду. Многие зрители с удовольствием приобретают украшения, сделанные в технике кольчужного плетения. На ярмарке проходят мастер-классы по прядению на веретене, изготовлению глиняной посуды, стрельбе из лука. Вход в дни фестиваля на территорию Ворошиловской батареи свободный. От кампуса ДВФУ к фестивалю каждый час курсируют бесплатные автобусы.

Фестиваль организован администрацией Приморья совместно с администрацией Владивостока, краевым Туристско-информационным центром, клубом исторической реконструкции «Гарнизон», музеем «Ворошиловская батарея» и командованием Тихоокеанского флота.