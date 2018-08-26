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26августа
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сегодня, 10:47 1

Заместителя гендиректора РКК «Энергия» обвинили в покушении на мошенничество

Заместителя гендиректора РКК «Энергия» обвинили в покушении на мошенничество
Фото: www.kommersant.ru

Сотрудники главного следственного управления Следственного комитета РФ продолжают расследовать уголовное дело в отношении руководства ракетно-космической корпорации «Энергия». Заместителя генерального директора и двоих его подчиненных обвиняют в покушении на мошенничество.

Всем троим предъявлено обвинение по части 1 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ. По ходатайству следствия судом принято решение о заключении под стражу заместителя гендиректора «Энергии» Алексея Белобородова. Двоим его подчиненным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ходе обыска у заместителя генерального директора ПАО РКК «Энергия» Алексея Белобородова, в том числе по месту его работы, следователи обнаружили и изъяли меченые денежные купюры на сумму около полумиллиона рублей, которые ранее были переданы подчиненному Белобородова в рамках оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками управления «П» ФСБ России.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился полностью содействовать следствию. В госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что Белобородов и двое его подчиненных были сразу же уволены из РКК «Энергия».

В общей сложности у обвиняемого изъято около 500 тысяч рублей, 28 тысяч евро, а также доллары США, сообщает СК РФ. Как сообщает «КоммерсантЪ», генерал-майор ФСБ в отставке Алексей Белобородов и его подчиненные пытались получить 31,5 миллиона рублей у строительной компании за ее участие в тендере корпорации. Свою вину Белобородов не признает.

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#закон #криминал #происшествия


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    59 минут назад

    тоже наверно из Единой России

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