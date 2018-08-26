Под Благовещенском заблудились женщины-грибники

Фото: smolensk-i.ru

В районе села Кантон-Коммуна Благовещенского района заблудились две женщины. Они отправились в лес собирать грибы и не смогли найти дорогу обратно. Это произошло в субботу, 25 августа, около 18 часов.

Получив просьбу о помощи, дежурная смена поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ выехали на поиски. Спасатели заметили машину, на которой женщины приехали в лес. Остановившись возле автомобиля, специалисты включили звуковую сирену на своем авто. В 18:52 женщины вышли на звук. Как сообщают в Амурском центре ГЗ и ПБ, медицинская помощь им не потребовалась.

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#происшествия

Елена Котейко