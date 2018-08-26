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26августа
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сегодня, 09:12 3

Хэйлунцзян станет центром воздушных перевозок в Северо-Восточной Азии

Хэйлунцзян станет центром воздушных перевозок в Северо-Восточной Азии
Фото: www.chinatouradvisors.com

Провинция Хэйлунцзян Китайской Народной Республики, соседствующая с Амурской областью Российской Федерации, поставила перед собой задачу стать центом воздушных перевозок в Северо-Восточной Азии. В Хэйлунцзян намерены создать сеть авиаперевозок, которые охватят Северо-Восточную Азию и свяжут Америку и Европу.

Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа», цитирующее заместителя председателя правительства Хэйлунцзян Ли Хайтао. В июле текущего года управление гражданской авиации Китая и правительство провинции Хэйлунцзян утвердили стратегический план по созданию центра авиационных перевозок.

Международный аэропорт Тайпин Харбина, административного центра провинции, представляет собой крупнейшую воздушную гавань на северо-востоке Китая. По итогам 2017 года он обслуживал в общей сложности 18,81 миллиона пассажиров. В настоящее время Харбин с внешним миром связывают 185 внутренних и международных авиалиний, открытых 47 авиаперевозчиками. Согласно плану, к 2025 году пассажиропоток аэропорта Тайпин достигнет 42 миллионов человек, а к 2035 году – 80 миллионов.

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#Китай #транспорт


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Комментарии
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  • Тахографист

    Тахографист
    3 часа назад

    Тоже мне ,удивили. Видели бы они туалет в международном терминале Благовещенского аэропорта ,вот там есть от чего обалдеть

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    3 часа назад

    В Хабаровске не лучше, такой де сарай стоит, с названием межлународный и туалеты ужасные. Ужасные международные терминалы.

  • Gelo

    Gelo
    1 час назад

    Сейчас в Харбине открыли новый аэропорт.

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