Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25августа
Предыдущая новость
сегодня, 21:03 0

На «Ночь кино» в Благовещенске приехал настоящий БТР (фото)

На «Ночь кино» в Благовещенске приехал настоящий БТР (фото)

Вечером 25 августа в Благовещенске на территории Амурского областного дома народного творчества стартовала всероссийская акция «Ночь кино». Культурное мероприятие становится для областного центра традиционным и охватывает все больше населенных пунктов области.

С 19 часов на территории АОДНТ начали работу тематические площадки. Они имели отношение к тем фильмам, которые предстояло посмотреть зрителям в рамках «Ночи кино» – «Последний богатырь», «Танки» и «Рубеж». Например, работала фотозона, где каждый мог примерить на себя соответствующий образ из фильма «Последний богатырь».

В рамках фильма «Танки» на территорию пригнали настоящий БТР. Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища предоставили всем желающим возможность сфотографироваться с оружием. Те, кто успел проголодаться, могли перекусить.

Незадолго до начала кинопоказа среди зрителей разыграли призы. Ими стали билеты на фильмы грядущего фестиваля театра и кино «Амурская осень». Нужно было правильно ответить на вопросы о кино.

«В этом году это третий раз, когда Благовещенск и Амурская область присоединяются к проекту "Ночь кино". В первый раз у нас был показ только в сквере Дома народного творчества. В прошлом году присоединилось несколько домов культуры области. А в этом году практически вся область охвачена – 33 населенных пункта, плюс наш Благовещенск сегодня в 8 часов вечера показывают кино», – отметила директор АОДНТ Анна Соколенко.

Посмотреть фильмы собралось больше 500 зрителей. Некоторые отмечали, что какие-то картины они уже видели, но все равно решили прийти на «Ночь кино». Не подвела в этот раз и погода в Благовещенске. Продлится показ более 5 часов.

Подробно о мероприятии читайте в рубрике «Культпросвет».

Просмотров всего: 214

#кино #культура

Фотогалерея
+12

Культура 4

Дом Саяпина открылся в Благовещенске (фото)
Культура 6

Благовещенцы загадали заветные желания, спустив фонарики на воду в парке Дружбы (фото)
Общество 30

В Амурской области открылся первый международный туристический форум
Культура 6

На «Амурской осени» на новой ледовой арене выступит Ирина Слуцкая
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь