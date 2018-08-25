На «Ночь кино» в Благовещенске приехал настоящий БТР (фото)

Вечером 25 августа в Благовещенске на территории Амурского областного дома народного творчества стартовала всероссийская акция «Ночь кино». Культурное мероприятие становится для областного центра традиционным и охватывает все больше населенных пунктов области.

С 19 часов на территории АОДНТ начали работу тематические площадки. Они имели отношение к тем фильмам, которые предстояло посмотреть зрителям в рамках «Ночи кино» – «Последний богатырь», «Танки» и «Рубеж». Например, работала фотозона, где каждый мог примерить на себя соответствующий образ из фильма «Последний богатырь».

В рамках фильма «Танки» на территорию пригнали настоящий БТР. Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища предоставили всем желающим возможность сфотографироваться с оружием. Те, кто успел проголодаться, могли перекусить.

Незадолго до начала кинопоказа среди зрителей разыграли призы. Ими стали билеты на фильмы грядущего фестиваля театра и кино «Амурская осень». Нужно было правильно ответить на вопросы о кино.

«В этом году это третий раз, когда Благовещенск и Амурская область присоединяются к проекту "Ночь кино". В первый раз у нас был показ только в сквере Дома народного творчества. В прошлом году присоединилось несколько домов культуры области. А в этом году практически вся область охвачена – 33 населенных пункта, плюс наш Благовещенск сегодня в 8 часов вечера показывают кино», – отметила директор АОДНТ Анна Соколенко.

Посмотреть фильмы собралось больше 500 зрителей. Некоторые отмечали, что какие-то картины они уже видели, но все равно решили прийти на «Ночь кино». Не подвела в этот раз и погода в Благовещенске. Продлится показ более 5 часов.

Подробно о мероприятии читайте в рубрике «Культпросвет».