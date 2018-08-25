В Приамурье устроили заплыв через реку Бурея (фото)

25 августа в рамках форума Amur Travel в Амурской области состоялся массовый заплыв через реку Бурея. В нем приняли участие 35 человек – 18 мужчин и 17 женщин.

Все стартовавшие успешно добрались до финиша – никто из участников и участниц не поднял руку и не попросился в лодку. Хотя температура воды в Бурее составляла только 14 градусов.

Среди мужчин первое место занял Евгений Семинихин (Свободный), второе место – Александр Баш (Благовещенск) и Лю Цзян (КНР). У женщин призовые места распределились следующим образом: первое – Лопатина Екатерина (Прогресс), второе – Карпушевская Елена (Благовещенск), третье – Геращенко Александра (Благовещенск).

Все участники были награждены памятными медалями и дипломами, а призеры заплыва получили именные кубки и дипломы. Наградной фонд был предоставлен оргкомитетом форума в лице правительства области.