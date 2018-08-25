В Тынде возле здания полиции заметили растение, похожее на коноплю (видео)
В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, сделанное в Тынде. Возле здания Тындинского линейного отдела МВД РФ на транспорте было замечено растение, напоминающее коноплю.
Как пояснил мужчина, приславший видео, ролик прислал ему знакомый. «Говорят, там уже шишечки отдербанили, а кустики стоят», – сказал амурчанин.
На кадрах видно, что растение растет на клумбе рядом со зданием Тындинского ЛО.
Связаться с ведомством по телефону ИА «Амур.инфо» на момент публикации не удалось.
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