Дом Саяпина открылся в Благовещенске (фото)

На открытии посетителям показали театрализованную сценку: купец Саяпин передал ключ от здания директору краеведческого музея. Затем горожане смогли посетить сам музей. Для гостей подготовили несколько выставок и экспозиций с коллекциями из фондов краеведческого музея: домовой резьбы, часов, бытовой техники разного периода, работ амурских художников. Как рассказала ИА «Амур.инфо» заведующая экскурсионным отделом Марина Боевец, они выбирали работы тех художников, которые пользуются наибольшей популярностью у посетителей.

Также в филиале работали творческие мастерские. Например, проводился мастер-класс по работе с театральными куклами, организованный совместно с Амурским областным театром кукол. Во дворе музея развернулась ярмарка мастеров из Дома ремесел и других учреждений. Работали «Птичий рынок» – зоопарк с животными – и чайная, где разжигали дровами самовар XIX века и пили чай.

Раньше в этом здании на Амурской располагалось представительство Иркутского масложиркомбината рассказывает Марина Боевец. Оно переехало, и строение предложили краеведческому музею.

«Я думаю, что все это здание наверняка видели. Оно двухэтажное, деревянное, синего цвета, с белыми наличниками. Очень нарядное. Поэтому, я думаю, что тот, кто будет проходить по Амурской, обязательно заглянет к нам в музей», – говорит Марина Юрьевна.

График работы филиала музея до конца не определен. Так, 26 августа Дом Саяпина будет работать бесплатно с 12 до 18 часов. В остальные выходные посещение будет платным, но стоимость еще не установлена. По будням он будет работать по заявкам. По этому вопросу можно обращаться по телефонам: 52-24-14 и 52-53-83.