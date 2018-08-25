В Тынде пропала смуглая, голубоглазая женщина

Фото: 28.мвд.рф

Полиция просит амурчан помочь в поисках Марии Власовой 1979 года рождения. Женщина 11 апреля ушла из дома в Тынде, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы Марии Александровны: на вид 35-38 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, волнистые, длиной ниже плеч. Лицо смуглое, глаза голубого цвета. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Марии, просят сообщить по телефонам: 8 (416-2) 59-41-07, 59-41-05, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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#происшествия #Тында

Александр Авдеев