Пропавшая благовещенская пенсионерка найдена мертвой

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Сейчас на месте работают сотрудники полиции и следователи. Причину смерти Валентины Анатольевны предстоит установить.

Комментарий следственного управления СКР по Амурской области на момент публикации получить не удалось.

В поисках женщины участвовали и амурские волонтеры. «Мы принимали участие в поисках, в том числе выезжали сегодня. Но комментировать сейчас не можем», – рассказал один из волонтеров.