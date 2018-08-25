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25августа
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сегодня, 15:05 3

Пропавшая благовещенская пенсионерка найдена мертвой

Пропавшая благовещенская пенсионерка найдена мертвой
Фото: orel.glavny.tv

Пенсионерка Валентина Громова из Благовещенска, которая пропала 20 августа, найдена мертвой. Как стало известно ИА «Амур.инфо» из собственных источников, тело женщины обнаружили полицейские в районе 16-й линии.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции и следователи. Причину смерти Валентины Анатольевны предстоит установить.

Комментарий следственного управления СКР по Амурской области на момент публикации получить не удалось.

В поисках женщины участвовали и амурские волонтеры. «Мы принимали участие в поисках, в том числе выезжали сегодня. Но комментировать сейчас не можем», – рассказал один из волонтеров.

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#происшествия


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    49 минут назад

    ёп. мать -да что ж такое

  • Порфирий Петрович

    Порфирий Петрович
    3 минуты назад

    Люди умирают всюду, где живут, работают, отдыхают, ходят, ездят: дома, на работе, на автобусных остановках, на даче. Уж так устроена жизнь.

    Есть другие варианты?

  • евражка

    евражка
    7 секунд назад

    Есть. Очень хочется чтобы в эту роковую минуту близкие были рядом.

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