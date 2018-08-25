Пропавшая благовещенская пенсионерка найдена мертвой
Пенсионерка Валентина Громова из Благовещенска, которая пропала 20 августа, найдена мертвой. Как стало известно ИА «Амур.инфо» из собственных источников, тело женщины обнаружили полицейские в районе 16-й линии.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции и следователи. Причину смерти Валентины Анатольевны предстоит установить.
Комментарий следственного управления СКР по Амурской области на момент публикации получить не удалось.
В поисках женщины участвовали и амурские волонтеры. «Мы принимали участие в поисках, в том числе выезжали сегодня. Но комментировать сейчас не можем», – рассказал один из волонтеров.
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