В полиции прокомментировали ДТП со служебным автомобилем в Зее
В пресс-службе УМВД России по Амурской области прокомментировали автоаварию с участием полицейской машины, которая произошла в городе Зее 24 августа. Как выяснилось, водитель автомобиля Lexus, которая столкнулась с полицейским УАЗом, отказалась проходить медосвидетельствование.
ДТП случилось на улице Ленина в Зее в 22:20. «Предварительно установлено, что женщина, управляя автомобилем, на котором не были включены фары, нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, совершила столкновение с двигавшейся навстречу служебной машиной МО МВД России "Зейский". У женщины-водителя имелись признаки опьянения, от медосвидетельствования она отказалась. Пострадавших в результате ДТП нет», – сообщает пресс-служба УМВД.
В отношении женщины были составлены административные материалы по статьям 12.20 (нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки) и 12.15 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона) КоАП РФ.
Также возбуждено административное дело по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния).
По факту ДТП назначена служебная проверка.
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