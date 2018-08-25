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25августа
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сегодня, 14:14 0

В полиции прокомментировали ДТП со служебным автомобилем в Зее

В полиции прокомментировали ДТП со служебным автомобилем в Зее
Фото: balashover.ru

В пресс-службе УМВД России по Амурской области прокомментировали автоаварию с участием полицейской машины, которая произошла в городе Зее 24 августа. Как выяснилось, водитель автомобиля Lexus, которая столкнулась с полицейским УАЗом, отказалась проходить медосвидетельствование.

ДТП случилось на улице Ленина в Зее в 22:20. «Предварительно установлено, что женщина, управляя автомобилем, на котором не были включены фары, нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, совершила столкновение с двигавшейся навстречу служебной машиной МО МВД России "Зейский". У женщины-водителя имелись признаки опьянения, от медосвидетельствования она отказалась. Пострадавших в результате ДТП нет», – сообщает пресс-служба УМВД.

В отношении женщины были составлены административные материалы по статьям 12.20 (нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки) и 12.15 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона) КоАП РФ.

Также возбуждено административное дело по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния).

По факту ДТП назначена служебная проверка.

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#ДТП #Зея #происшествия #транспорт


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