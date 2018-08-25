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В горпарке Белогорска развернулась широкая сельскохозяйственная ярмарка (фото)

В горпарке Белогорска развернулась широкая сельскохозяйственная ярмарка (фото)
Фото пресс-службы администрации Белогорска

Третья масштабная сельскохозяйственная ярмарка развернулась 25 августа в городском парке культуры и отдыха Белогорска. На полдня популярное место отдыха горожан и гостей города превратилось в большую торговую площадку.

Свою продукцию здесь представили около 250 собственников личных подсобных хозяйств и товаропроизводителей не только Белогорска, но и территорий Амурской области. За первый час работы ярмарки ее посетили около двух тысяч белогорцев, сообщает пресс-служба администрации города. Места для торговли и экспозиций участникам предоставили на безвозмездной основе.

Участники ярмарочной торговли продавали овощи, фрукты, ягоды, зелень, грибы свежие и соленые, мясо, яйца, колбасные изделия, арбузы, дыни и тыкву, рассаду клубники, лук и чеснок, свежую выпечку, мед и продукты пчеловодства, иван-чай, соленья, варенье, цветы, веники для бани. Представители торговой сети города продемонстрировали технику, товары для бани и отдыха за городом.

Интерес, особенно среди юных посетителей ярмарки, вызвала демонстрационная площадка сельскохозяйственных животных. На «Птичьем дворе» посетители увидели кроликов, индеек, уток, петуха породы брама.

На центральной аллее парка расположилась выставка-продажа изделий белогорских мастеров, выполненных в различных техниках декоративно-прикладного искусства. Поблизости разместилась площадка «Уши, лапы, хвост» – выставка-продажа домашних животных.

Развлекали гостей ярмарки творческие коллективы Белогорска. Они приготовили праздничное театрализованное представление. Жителей и гостей города встретили хозяева ярмарки Тимофей и Марфа. Среди героев театрализации – Дьячка, зазывалы, коробейники, скоморохи, райошники, певцы, музыканты, танцоры. Со зрителями провели разнообразные ярмарочные игры.

Выставка-ярмарка включила в себя несколько номинаций: «Белогорское подворье», «Вкусная поляна», «Цветочная феерия», «Птичий двор», «Аллея мастеров», «Погребок: соленья, варенья». Победители конкурсных номинаций были награждены дипломами и ценными призами.

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#Белогорск #торговля

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    цены бешеные

  • Клава

    Клава
    1 час назад

    Братеев1

    цены бешеные



    а где цены-то увидели??? По-моему бешеный кое-кто..никак не цена

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    да на всех таких базарах цены дикие-в Благовещенске тоже

  • Клава

    Клава
    1 час назад

    Братеев1

    да на всех таких базарах цены дикие-в Благовещенске тоже



    Это Белогорск. И это не базар...а третья сельхозярмарка

  • Клава

    Клава
    1 час назад

    Братеев1

    да на всех таких базарах цены дикие-в Благовещенске тоже



    Наслаждайтесь

  • Братеев1

    Братеев1
    57 минут назад

    не плохо

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