В Благовещенске танцевали пенсионеры России и Китая (фото)

25 августа на стадионе «Амур» в Благовещенске состоялся фестиваль «Серебряный возраст». Пожилые люди из России и Китая исполнили танцы, показав, что возраст – не помеха для активной жизни.

Организатором фестиваля стала благовещенская «Ассоциация пожилых людей». Он прошел в областном центре впервые и привлек 382 активных пенсионера. Россию представляли две команды из Благовещенска, а также коллективы Белогорска, Райчихинска, Тамбовки, Шимановска, Талакана, Архары и других населенных пунктов Приамурья.

Китайская сторона была представлена двумя командами из 70 человек. Они выступили в самом начале фестиваля с показательными танцами.

Танцоры «серебряного возраста» исполнили один обязательный танец, одинаковый для всех, а также произвольную программу. Жюри оценивало выступления, выставляя оценки. Среди участников были как женщины, так и мужчины, однако представительниц прекрасного пола было больше.

Организатор фестиваля Сергей Утенбергенов рассказал ИА «Амур.инфо», что всего было представлено 20 команд из амурских населенных пунктов. Возраст самого молодого участника составил 45 лет, а самого старшего – 79. Средний возраст участников – 65 лет.

«Было разнообразие костюмов, музыки. Все, конечно, команды стали лауреатами, все получили дипломы, подарки, сувениры. Но жюри мы собрали для того, чтобы все-таки посмотреть, кто сегодня находится на передовых позициях в этих танцах. У нас было 6 мест: одно первое, два вторых и три третьих. Кроме этого, были номинации: "Самая взрослая команда", "Воля к победе" и "Симпатии зрителей". И все участники, кому 75 и более лет, тоже получили небольшой подарок. Таких среди танцующих было 24 человека», – говорит Сергей Утенбергенов.

Мероприятие провели на средства гранта. Организаторы благодарны за поддержку правительству Амурской области и администрации Благовещенска, главам всех районов и населенных пунктов, поддерживающим на местах такие мероприятия.

«Надеемся, что после этого фестиваля будет еще больше желающих заниматься танцами. Я думаю, что в тех районах, где еще пока не танцуют, начнут это делать», – говорит Сергей Утенбергенов.

Первое место заняла команда «Незабудки» из Благовещенска.