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25августа
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Амурчане заняли второе место на всероссийских соревнованиях по водно-моторному спорту

Амурчане заняли второе место на всероссийских соревнованиях по водно-моторному спорту
Фото: 28.mchs.gov.ru

Участники команды «ДВ-ГИМС» Амурской области заняли второе место на XI Всероссийском чемпионате по водно-моторным соревнованиям среди команд Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Эти состязания проходили на Волге в Ярославле.

В течение четырех дней, с 21 по 24 августа, 9 команд ГИМС главных управлений, занявшие первые места в межрегиональных соревнованиях по водно-моторному спорту, боролись за звание лучших.

Спортсмены показали профессиональное мастерство в пяти этапах: проверка теоретических знаний (тестирование), кольцевая гонка на моторных лодках (катерах) на 5 километров, скоростное маневрирование на моторных лодках (катерах), скоростное маневрирование на гидроциклах, командная эстафета с оказанием доврачебной помощи.

По итогам соревнований в командном зачете амурчане уступили только коллегам из ГУ МЧС России по Ивановской области, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

Всероссийские водно-моторные соревнования ГИМС проводятся ежегодно. В 2017 году амурчанам не было равных – с X Всероссийского чемпионата по водно-моторному спорту, который проходил в Нижегородской области, команда ГИМС ГУ МЧС России по Амурской области вернулась абсолютным чемпионом.

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#МЧС #спорт


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