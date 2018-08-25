В соцсетях сообщают об обнаружении в Благовещенске трупа парня

Фото: instagram.com/kriminal.blg

В социальных сетях 24 августа появилась тревожная информация. По сведениям инстаграм-паблика kriminal.blg, в Благовещенске найден труп молодого человека.

«Благовещенск, улица Комсомольская 7 кв 32. Нашли труп парня. Максим К. На связи был 22.08.2018г. последний раз. Работает группа оперативников», – говорится в сообщении паблика (орфография и пунктуация сохранены – Прим. ред.).

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в следственное управление СКР по Амурской области. Там сведения, указанные kriminal.blg, не подтвердили и не опровергли, предложив обратиться позже, в понедельник, 27 августа.