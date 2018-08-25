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сегодня, 12:27 1

В соцсетях сообщают об обнаружении в Благовещенске трупа парня

В соцсетях сообщают об обнаружении в Благовещенске трупа парня
Фото: instagram.com/kriminal.blg

В социальных сетях 24 августа появилась тревожная информация. По сведениям инстаграм-паблика kriminal.blg, в Благовещенске найден труп молодого человека.

«Благовещенск, улица Комсомольская 7 кв 32. Нашли труп парня. Максим К. На связи был 22.08.2018г. последний раз. Работает группа оперативников», – говорится в сообщении паблика (орфография и пунктуация сохранены – Прим. ред.).

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в следственное управление СКР по Амурской области. Там сведения, указанные kriminal.blg, не подтвердили и не опровергли, предложив обратиться позже, в понедельник, 27 августа.

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#интернет #происшествия


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Комментарии
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  • Порфирий Петрович

    Порфирий Петрович
    48 секунд назад

    доживём до понедельника

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