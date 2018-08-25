Амурчане предупреждают о яме на трассе, в которую угодил мотоциклист (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видеообращение, записанное мужчиной. Он предупреждает всех автомобилистов, которые едут из Благовещенска в Свободный, об опасной яме на трассе. Из-за нее уже пострадал мотоциклист.

«Хочу обратиться к вам с предупреждением: трасса отвратительная, очень плохая. На многих участках ведутся земляные работы. На участке от 91-го до 92-го километра от Благовещенска замаскирована глубокая яма. Перед нами мотоциклист (мы не определили – японец, кореец, или китаец) влетел так, что люди там до нас остановились, оказывали медицинскую помощь, помогали ему», – говорит мужчина.

Он призвал автомобилистов быть предельно внимательными и осторожными. «Не гонитесь за скоростью», – напутствовал герой ролика.