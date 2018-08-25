Прибывшие в Тынду белорусские путешественники рассказали о своем перелете
Путешественники из Белоруссии, которые на днях прилетали в Тынду, освещают свою поездку в социальных сетях. Их цель – действительно совершить кругосветное путешествие по воздуху. Мужчины немного рассказали и о своем перелете в столицу БАМа, а также поделились сделанным видео.
Как выяснилось, в Тынду они прилетели из Читы. В аэропорту столицы БАМа посадка состоялась ровно за 5 минут до его закрытия.
«Про Тынду будет отдельный наш рассказ, как и про весь участок от Читы до Тынды. И завтра утром аэродром Тынды специально откроют для нас на работу вне регламента, чтобы мы дальше улетели по маршруту Аян (Мунук) – Магадан!» – сообщали путешественники.
Несмотря на то, что про столицу БАМа иностранцы пока ничего не писали, они упоминали, что в их планах – посетить музей БАМа и сходить в баню.
Из Тынды люди направились в Аян Хабаровского края.
Посадка в Тынде:
Видео: instagram.com
Видео: instagram.com
Перелет из Тынды в Аян:
Видео: instagram.com
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