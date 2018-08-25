Прибывшие в Тынду белорусские путешественники рассказали о своем перелете

Как выяснилось, в Тынду они прилетели из Читы. В аэропорту столицы БАМа посадка состоялась ровно за 5 минут до его закрытия.

«Про Тынду будет отдельный наш рассказ, как и про весь участок от Читы до Тынды. И завтра утром аэродром Тынды специально откроют для нас на работу вне регламента, чтобы мы дальше улетели по маршруту Аян (Мунук) – Магадан!» – сообщали путешественники.

Несмотря на то, что про столицу БАМа иностранцы пока ничего не писали, они упоминали, что в их планах – посетить музей БАМа и сходить в баню.

Из Тынды люди направились в Аян Хабаровского края.

Посадка в Тынде:

Видео: instagram.com

Видео: instagram.com

Перелет из Тынды в Аян:

Видео: instagram.com