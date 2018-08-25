В Зее столкнулись полицейский УАЗ и «лексус»

Фото: gtrk-saratov.ru

Вечером 24 августа в городе Зее произошло ДТП с участием полицейского автомобиля УАЗ. Вторым участником аварии стала машина Lexus.

Происшествие случилось на улице Ленина. В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили факт ДТП, сообщив, что официальные подробности инцидента будут позже.

Между тем, по сведениям из неофициальных источников, за рулем Lexus находилась женщина. Она ехала в темноте, не включив фары, оказалась на «встречке», где и столкнулась с полицейским УАЗом. Люди не пострадали.

По словам очевидцев, у женщины, управлявшей Lexus, имелись признаки опьянения.