ОНФ добился закупки модульного ФАПа для амурского села Антоновка

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Активисты ОНФ в Амурской области добились устранения замечаний, сделанных ими в ходе мониторинга состояния фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) региона. Благодаря обращению общественников в областное министерство здравоохранения осенью в селе Антоновка Архаринского района появится модульный ФАП, а в селе Амаранка Ромненского района будет проведен ремонт имеющегося медицинского пункта.

В мае 2018 года в рамках всероссийского мониторинга общественники провели проверки в шести муниципальных образованиях Приамурья. Во время рейдовых мероприятий эксперты Народного фронта изучили множество вопросов, связанных с деятельностью ФАПов начиная от их транспортной доступности и заканчивая наличием требуемых медикаментов. К общим недостаткам активисты ОНФ отнесли отсутствие врачей-специалистов нужного профиля в ряде организаций, неработающие передвижные медицинские комплексы, в том числе в поселке Пионерский, несоблюдение времени записи на прием к врачу, сложности с получением диагностических исследований, недоступность интернета для некоторых медучреждений.

Наибольшую обеспокоенность общественников вызвало медобслуживание в селе Антоновка, в котором семь лет нет собственного ФАПа, а также в медицинской организации села Амаранка, где требуется капитальный ремонт помещения.

О своих замечаниях активисты ОНФ поставили в известность минздрав региона и попросили главу ведомства принять меры.

В ответном письме министерство уведомило экспертов ОНФ о решении приобрести для села Антоновка модульный фельдшерско-акушерский пункт из средств федерального бюджета. В настоящее время проводятся организационные мероприятия по его закупке, сообщается на сайте ОНФ. Ввести ФАП в эксплуатацию планируется в конце этого года.

В селе Амаранка здание ФАПа собираются основательно отремонтировать. В связи с этим в настоящее время готовится необходимая документация для проведения аукциона на выполнение ремонтных работ. Эту информацию общественникам подтвердили в сельской администрации.

«Отрадно видеть, что областные и муниципальные власти прислушиваются к нашим рекомендациям, открыты к диалогу с общественниками и начали работу по устранению выявленных недостатков. Надеюсь, такое взаимодействие продолжится в рамках следующего мониторинга доступности и качества оказания медицинской помощи в населенных пунктах с численностью населения до 2 тысяч человек, который пройдет в августе-сентябре. Мы дополнительно изучим состояние работы как минимум еще 15 ФАПов. А в конце текущего года – начале следующего постараемся снова побывать в проблемных учреждениях, чтобы лично оценить произошедшие изменения», – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Амурской области Жаккелина Орлова.