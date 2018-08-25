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сегодня, 10:05 0

Автомобиль китайских туристов, ехавших в сторону Тынды, унесло течением (видео)

Автомобиль китайских туристов, ехавших в сторону Тынды, унесло течением (видео)

Группа китайских граждан путешествовала по России по диким местам из Бурятии в сторону Тынды Амурской области. В качестве проводников их сопровождали местные жители. На реке Куанде в Забайкалье с туристами произошел несчастный случай – их автомобиль унесло течением, один человек утонул.

Как сообщают «Вести.ru», китайцы решили переправиться через реку Куанду на своем внедорожнике, поскольку убедились, что это под силу КамАЗу. Подняв предварительно беспилотный аппарат для съемок форсирования Куанды, туристы въехали в реку. В глубоком месте машина потеряла сцепление с твердым грунтом, и ее унесло течением.

Три пассажира из четырех сумели спастись, один утонул. Выживших иностранцев доставили в поселок Куанда, где они ожидали группу спасателей. В Куанду выехала и следственно-оперативная группа местного отделения МВД.

Видео: «Новости Забайкалья»

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#Китай #происшествия #транспорт


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