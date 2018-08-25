Очередные работы по берегоукреплению в Благовещенске оценили в 654 миллиона рублей

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Как говорится в сообщении RosTender.info, заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 сентября. 13 сентября планируется подвести его итоги и назвать победителя.

В документации тендера указано, что работы коснутся участков № 8 и № 9 – от улицы Пионерской до улицы Театральной, где сейчас находится пустырь. В прибрежную зону привезут грунт, проложат водопровод и ливневку. Появится благоустроенная асфальтированная пешеходная зона, а берег реки будет укреплен и облицован гранитом.

Согласно техническому заданию, участки набережной должны быть сданы в эксплуатацию до 30 ноября 2019 года.

Кроме того, на сайте благовещенск.рф стартовал опрос по реконструкции площади Ленина и благоустройству территории «Золотой мили», сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.