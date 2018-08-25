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25августа
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сегодня, 09:33 4

Очередные работы по берегоукреплению в Благовещенске оценили в 654 миллиона рублей

Очередные работы по берегоукреплению в Благовещенске оценили в 654 миллиона рублей
Фото: amurobl.ru

Администрация Благовещенска объявила тендер по выбору подрядчика для выполнения работ в рамках второго этапа строительства набережной и берегоукрепления реки Амур. Стоимость благоустройства оценивается более чем в 654 миллиона рублей.

Как говорится в сообщении RosTender.info, заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 сентября. 13 сентября планируется подвести его итоги и назвать победителя.

В документации тендера указано, что работы коснутся участков № 8 и № 9 – от улицы Пионерской до улицы Театральной, где сейчас находится пустырь. В прибрежную зону привезут грунт, проложат водопровод и ливневку. Появится благоустроенная асфальтированная пешеходная зона, а берег реки будет укреплен и облицован гранитом.

Согласно техническому заданию, участки набережной должны быть сданы в эксплуатацию до 30 ноября 2019 года.

Кроме того, на сайте благовещенск.рф стартовал опрос по реконструкции площади Ленина и благоустройству территории «Золотой мили», сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#строительство


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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Пусть сначала прежнее бабло вернут, за такую залепуху и отмыв.

  • варварав

    варварав
    1 час назад

    Интересно кто же эти подрядные организации(карманные). И.о то новый, но правящая партия все та же

  • ay

    ay
    53 минуты назад

    Хватит укреплять, пора псевдоисторическим новоделом застраивать. Совецким расiйскым ньювоклассицызмом.

  • Myxira

    Myxira
    14 минут назад

    Кроме того, на сайте благовещенск.рф стартовал опрос по реконструкции площади Ленина и благоустройству территории «Золотой мили», сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

    Вопросы из опроса:

    1. Необходимо ли реконструировать площадь им. В.И.Ленина?

    *** без фанатизма!

    7. Нужен ли Храм на территории "Золотой мили"?

    *** категорически - нет!!! Это должна быть зона познавательно-развлекательного проведения выходного дня, семейного отдыха! Здесь должны быть всесезонные сооружения: Палеонтологический музей с макетами динозавров, Планетарий, Зимний сад, Аквапарк-бассейн и т.п. И Цирк для многочисленных цирковых детских студий города.

    10. Согласны ли вы с предложением организовать “Дальневосточный Парк" на территории дендрария (с размещением скульптур животных, обитающих в нашем крае)?

    *** то есть, согласны ли вы на вытаптывание газонов в дендрарии, ради фото с фигурками животин? Категорически нет: оставьте в покое красивейший дендрарий!

    12. Нужны ли стационарные павильоны для точек общественного питания?

    *** думаю, не следует превращать дорогостоящую намывную территорию в провинциальный базар-вокзал.

    13. Нужны ли места для размещения дополнительных памятников и скульптур на указанной территории?

    *** пограничников, снегурочек, полигональных медведей? Категорически - нет! Давайте уже вырвемся из захолустья и сделаем шаг в будущее )))

    16. Согласны ли вы с предложением организовать площадку "Уголок писателя" (с размещением памятников амурским писателям и местом для встреч творческих коллективов)?

    *** мы согласны на Палеонтологический музей и Планетарий, с современными конференц-залами, где возможно проводить обучающие лекции и встречи разного уровня.

    Как-то так,

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