В Приамурье прокуратура выявила порносайт, маскирующийся под сайт музея

Фото: chslovo.com

Сотрудники Свободненской городской прокуратуры в ходе мониторинга интернета выявили необычный сайт. На нем посетителям предлагалось посмотреть фото и видео порнографического содержания. При этом наименование сайта практически копировало наименование сайта Свободненского краеведческого музея.

Как сообщает прокуратура Амурской области, вход на ресурс был свободным, регистрация пользователей не требовалась. Ознакомиться с содержанием мог любой, в том числе и несовершеннолетние дети.

По итогам проверки Свободненский городской прокурор для исключения доступа граждан к этому сайту направил в Благовещенский городской суд исковое заявление. Он потребовал признать размещенную на ресурсе информацию запрещенной к распространению в РФ. Решением суда требования прокурора были полностью удовлетворены. После вступления в законную силу, решение суда направили на исполнение в Роскомнадзор.

Как отмечается, в настоящее время решение Благовещенского городского суда исполнено в полном объеме. Доступ к данному интернет-ресурсу заблокирован.