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25августа
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сегодня, 09:13 7

В Приамурье прокуратура выявила порносайт, маскирующийся под сайт музея

В Приамурье прокуратура выявила порносайт, маскирующийся под сайт музея
Фото: chslovo.com

Сотрудники Свободненской городской прокуратуры в ходе мониторинга интернета выявили необычный сайт. На нем посетителям предлагалось посмотреть фото и видео порнографического содержания. При этом наименование сайта практически копировало наименование сайта Свободненского краеведческого музея.

Как сообщает прокуратура Амурской области, вход на ресурс был свободным, регистрация пользователей не требовалась. Ознакомиться с содержанием мог любой, в том числе и несовершеннолетние дети.

По итогам проверки Свободненский городской прокурор для исключения доступа граждан к этому сайту направил в Благовещенский городской суд исковое заявление. Он потребовал признать размещенную на ресурсе информацию запрещенной к распространению в РФ. Решением суда требования прокурора были полностью удовлетворены. После вступления в законную силу, решение суда направили на исполнение в Роскомнадзор.

Как отмечается, в настоящее время решение Благовещенского городского суда исполнено в полном объеме. Доступ к данному интернет-ресурсу заблокирован.

Просмотров всего: 741

#закон #интернет #суды


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Комментарии
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  • Molex69

    Molex69
    2 часа назад

    Да блин, я в музее был! а есть ссылка?

  • Вахтённый

    Вахтённый
    1 час назад

    Сообщения от 19.03 (марта) 2018 г.: Два сообщения губернатору скинул чз "прямое обращение к Козлову"

    Первое - почему старый адрес свободненского краеведческого музея www.muzeysvob.ru, значащийся на сайте муниципалитета "город Свободный" и в на главной страничке многих отделов ДО СИХ ПОР - ведёт гиперссылкой на порнораздатчик - www.muzeysvob.ru

    Сайт же музея взял новый адрес - www.muzeysvb.ru

    Т.е. чз ссылку на сайте НАШЕГО муниципалитета переходим на порносайт.

    ВДУМАЙТЕСЬ, СВОБОДНЕНЦЫ! ФИНИТА ЛЯ КОМЕДИЯ.

    Кулабухова (нач.отдела культуры на тот момент романовской мэрии) с моей подачи осведомлена о проблеме. Но не исправляет текстовки, не ведёт переписку с сисадминами, чтоб хотя бы на сайте муниципалитета НЕ БЫЛО УКАЗАННОГО НЕПОТРЕБСТВА.

    На нашем сайте — «Свободная Интернет-Газета» — использовался материал, взятый с сайта музея (старый адрес), с указанием источника (активная гипер-ссылка)

    Потратил меньше получаса, чтобы выправить ссылочки источника (порядка сорока гипер-ссылок), а также модуль музея на главной страничке нашего ресурса. Это к вопросу о трудозатратах.

    В этом свете следующая новость звучит (звучала - т.к. позднее добился удаления) двусмысленно и цинично на официальном сайте муниципалитета (ничего не придумано):

    «C 17 февраля по 25 марта Свободненский краеведческий музей приглашает всех жителей и гостей города на выставку картин. С собой можно взять фотоаппарат и оставить на память интересные снимки. Детям до 4-х лет бесплатно...»

    Предупредил об этом "каламбуре" с адресами музея наших друзей из интернет-журнала "Алексеевск-Свободный" (Тарасов Ю.А.) и информационно-развлекательного портала SVB28.RU (М.Ф. и Д.М.)

    Источник

  • Вахтённый

    Вахтённый
    1 час назад

    Второе.

    Уж действительно "подзатыльник" заслуживают те, кто отвечает за баннер с корявым Планом развития-строительства Свободного в социальной сфере на фасаде свободненской мэрии и в кабинете главы города, где последний принимает гостей "со всего света".

    Не бьются расположения школ №№ 192 и 11.

    Школа №5 представлена дважды - на Чубаровых и Советской (?!)... На улице Советской 8-я школа так-то!...

    НОВЫЙ БАННЕР. НОВЫЕ ОШИБКИ. ПРЕЖНИЕ ЛЮДИ. ПРЕЖНИЕ ГРАБЛИ ...

    Нормально делай - нормально будет!

  • банбан

    банбан
    1 час назад

    Доступ к данному интернет-ресурсу заблокирован.///врунишки - спокойно перешел по ссылке из 2го комментария,лёлики)

  • ay

    ay
    56 минут назад

    Это Ваш провайдер ещё не успел заблочить (означенные выше) дидактические материалы по этике и психологии семейной жизни.

  • ay

    ay
    49 минут назад

    Кстати, это ж сайт обманка и для фаперов? Там же только категорийные "тумбнэйлы" отображаются, а видеоконтента нетути.

  • банбан

    банбан
    35 минут назад

    ртк

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