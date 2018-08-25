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сегодня, 08:33 0

Три авиарейса задерживаются с прибытием в Благовещенск

Три авиарейса задерживаются с прибытием в Благовещенск
Фото: 1obl.ru

В субботу, 25 августа, в аэропорт Благовещенска позже обычного прибудут три авиарейса. Задержки составят до четырех часов.

Рейс Новосибирск – Благовещенск ожидают в 10:00 вместо 06:00; рейс Якутск – Благовещенск – в 09:50 вместо 06:40; рейс Екатеринбург – Благовещенск – в 10:00 вместо 07:25. Такие данные размещены на онлайн-табло Благовещенского аэропорта.

Кроме того, задержаны три рейса, вылетающие из Благовещенска: в Харбин, Екатеринбург и Новосибирск.

В справочной службе аэропорта Благовещенска ИА «Амур.инфо» сообщили, что все задержки связаны с утренним туманом в областном центре.

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