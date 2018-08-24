Благовещенцы загадали заветные желания, спустив фонарики на воду в парке Дружбы

В пятницу, 24 августа, в благовещенском парке Дружбы состоялся второй фестиваль водных фонариков. Он собрал больше тысячи посетителей. Люди покупали бумажные фонарики, чтобы спустить их на водную гладь пруда. Согласно поверью, желания, загаданные при этом, должны исполниться.

Для гостей парка в этот вечер работали артисты – концертная часть мероприятия включала в себя выступления благовещенских музыкантов, певцов, артистов фаер-шоу.

Здесь же продавали светящие шары по 400 рублей и фонарики по 200 рублей. Люди верят, что фонарики в виде цветка исполняют нематериальные желания в сфере любви, дружбы, а фонарики геометрической формы «отвечают» за исполнение материальных желаний – таких как покупка квартиры или машины, новая работа.

Праздник в парке Дружбы продолжался с 21:00 до 22:30. Он собрал больше тысячи человек – люди приезжали и уезжали, загадав заветное желание. Говорят, что мечты, загаданные при спуске светящегося фонарика на воду, обязательно сбываются. По словам организаторов праздника, фонарики к утру уберут, таким образом, вода в пруду останется чистой.

«В концерте участвуют фаерщики, саксофонист, певцы – это местные ребята, они показывают свои таланты для того, чтобы жители Благовещенска знали, что в их городе есть такие талантливые люди. С мая мы ездим по всей России, сейчас у нас дальневосточный маршрут. В Благовещенске такой фестиваль мы устраиваем во второй раз. В первый раз мы провели его в июне», – рассказала Виктория Школа (г. Санкт-Петербург).

«Потрясающий концерт, ребята выступают прекрасно, все очень красиво, все нравится, чудестно освещается озеро, здесь очень атмосферно», – поделилась участница праздника Надежда. «Я загадала самое главное желание: чтобы были счастье и мир в моей семье», – призналась Екатерина.