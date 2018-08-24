Амурчанка-двойник Ольги Бузовой предложила ей поменяться ролями (видео)

«12 часов съемок, 12 переодеваний, включая танцоров студии танца ОКЦ "Траффик", и "бомба" приготовлена, – говорит автор идеи, журналист Сергей Логвинов. – Сегодня весь день читаю злобные комментарии. И голоса нет! И схожесть никакая! И сельпо, и провинциальщина… Люди, одумайтесь! Никто не претендует с этим легким кино выставляться на "Оскара". Пошутили, чтобы заставить всех улыбнуться. А они нервы тратят на писанину».

27 августа, в День кино, выйдет в эфир короткая версия авторского проекта Сергея Логвинова «Между нами». Героиня передачи – девушка из Тынды, работница РЖД, которую уже много лет сравнивают со звездой шоу-бизнеса Ольгой Бузовой и постоянно зовут на различные телешоу в столицу с участием двойников.

«Мне нужно было растить сына Семёна, которому сейчас семь лет. Он был совсем маленьким, и мама должна была быть рядом, – делится воспоминаниями Ольга Яковлева. – Поэтому всем отказывала, хотя в столице была проездом в своем далеком детстве. Но сестра и все мои знакомые уже давно меня в Тынде кличут Бузовой. Говорят, когда уже я ее сыграю по-настоящему».

В июле Амур.инфо опубликовало информацию о двойнике Бузовой из столицы БАМа. И на предложение амурского журналиста Сергея Логвинова девушка согласилась.

«Мы очень быстро нашли всех, кто нам поможет, кто оплатит ей дорогу, кто подберет наряды, кто причешет и сделает макияж. Но главная трудность – родить свой текст хита, хоть и спетого под бузовскую "Мало половин", – продолжает рассекречивать процесс съемок Сергей Логвинов. – И в ночь перед приездом Ольги в Благовещенск текст появился. Работник "Альфа-канала" Лидия Рыбникова сочинила свой вариант альфовского хита, который, я уверен, оценит и сама Ольга Бузова».