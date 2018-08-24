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сегодня, 20:59 9

Амурчанка-двойник Ольги Бузовой предложила ей поменяться ролями (видео)

Амурчанка-двойник Ольги Бузовой предложила ей поменяться ролями (видео)

В интернете опубликован клип-пародия на хит Ольги Бузовой «Мало половин», снятый в Благовещенске режиссером, журналистом Сергеем Логвиновым. В роли копии известной дивы выступила ее тезка – Ольга Яковлева из Тынды. Автор клипа рассказал, как снимали клип и какую реакцию это вызвало в соцсетях.

«12 часов съемок, 12 переодеваний, включая танцоров студии танца ОКЦ "Траффик", и "бомба" приготовлена, – говорит автор идеи, журналист Сергей Логвинов. – Сегодня весь день читаю злобные комментарии. И голоса нет! И схожесть никакая! И сельпо, и провинциальщина… Люди, одумайтесь! Никто не претендует с этим легким кино выставляться на "Оскара". Пошутили, чтобы заставить всех улыбнуться. А они нервы тратят на писанину».

27 августа, в День кино, выйдет в эфир короткая версия авторского проекта Сергея Логвинова «Между нами». Героиня передачи – девушка из Тынды, работница РЖД, которую уже много лет сравнивают со звездой шоу-бизнеса Ольгой Бузовой и постоянно зовут на различные телешоу в столицу с участием двойников.

«Мне нужно было растить сына Семёна, которому сейчас семь лет. Он был совсем маленьким, и мама должна была быть рядом, – делится воспоминаниями Ольга Яковлева. – Поэтому всем отказывала, хотя в столице была проездом в своем далеком детстве. Но сестра и все мои знакомые уже давно меня в Тынде кличут Бузовой. Говорят, когда уже я ее сыграю по-настоящему».

В июле Амур.инфо опубликовало информацию о двойнике Бузовой из столицы БАМа. И на предложение амурского журналиста Сергея Логвинова девушка согласилась.

«Мы очень быстро нашли всех, кто нам поможет, кто оплатит ей дорогу, кто подберет наряды, кто причешет и сделает макияж. Но главная трудность – родить свой текст хита, хоть и спетого под бузовскую "Мало половин", – продолжает рассекречивать процесс съемок Сергей Логвинов. – И в ночь перед приездом Ольги в Благовещенск текст появился. Работник "Альфа-канала" Лидия Рыбникова сочинила свой вариант альфовского хита, который, я уверен, оценит и сама Ольга Бузова».

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • demon

    demon
    1 час назад

    Ну что сказать... провинциальный клипец, такой же текст, и вишенка на торте - режиссёр ...идорок...

  • demon

    demon
    1 час назад

    Да... про прыщавую подтанцовку забыл

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    куда катится этот мир...

  • sanya_055

    sanya_055
    1 час назад

    Какой дурак сказал этой девушке что у нее есть сходство с Базовой?

  • ММС

    ММС
    56 минут назад

    Вообще сделать это нужно тоже уметь, есть награды, признание за талант, а это заслуживает награду и признание за бездарность, но это тоже труд, старание, стремление стать кем-то.

  • vertex

    vertex
    56 минут назад

    demon

    Ну что сказать... провинциальный клипец, такой же текст, и вишенка на торте - режиссёр ...идорок...



    . Что у неё белое на губах? И куда исчезла грудь?

  • demon

    demon
    38 минут назад

    Серёжка изжай в Москву, там твой талант раскроется по самое...это...

    ибо аборигены тебе здесь НИКОГДА не поймут и не примут...

    Если честно, то просто на тебя смотреть противно

  • demon

    demon
    36 минут назад

    Обрюзжшее тельце, причёсока а-ля Грудинов, говорок....

    Пошёл блевать

  • demon

    demon
    36 минут назад

    Обрюзжшее тельце, причёсока а-ля Грудинов, говорок....

    Пошёл блевать

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