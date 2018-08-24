Летом на строительстве космодрома Восточный трудились 170 студентов

В пятницу, 24 августа, на космодроме Восточный в Амурской области завершилась всероссийская студенческая стройка «Космодром Восточный». Ее летний этап стал самым многочисленным в текущем году: на космодроме работали 170 студентов из 12 регионов России.

Знамя стройки лучшему отряду – им стал студотряд «Беркут» из Омской области – вручил исполняющий обязанности генерального директора «ЦЭНКИ» Андрей Охлопков. Также в ходе церемонии наградили лучшие отряды по производственной и комиссарской деятельности – это отряд «Эридан» из Самарской области и отряд «Монолит» из Алтайского края соответственно. Лучшим командиром стал Степан Зверев из Приморского края, а лучшим комиссаром по результатам работы признан Егор Ширяев из Алтайского края.

В пятой Всероссийской студенческой стройке «Космодром Восточный» было задействовано 170 бойцов, а это 14 отрядов, представляющих 12 регионов Российской Федерации. Студенческие строительные отряды занимались благоустройством объектов инфраструктуры космодрома, работали над созданием зоны отдыха в микрорайоне «Звездный». Наиболее опытные бойцы стройотрядов работали над подготовкой технической документации.

За время проведения стройки отряды приняли участие в творческих мероприятиях: конкурсах отрядных визиток, целинных лагерей, агитационных плакатов «Безопасный труд крут», видеороликов «Мое Восточное лето», фотоконкурсе. В честь Дня строителя состоялся творческий фестиваль, где бойцы показали свои номера в нескольких номинациях: «Оригинальный жанр», «Лучший вокал», «Лучшая танцевальная постановка». Среди отрядов прошел и интеллектуальный конкурс в рамках Всероссийской акции «Письма Победы».

Кроме творческих мероприятий, в течение двух месяцев проходила спартакиада. Отряды состязались в шахматах, волейболе, футболе, стритбаскете, настольном теннисе, гиревом спорте, дартсе и в троеборье. Провели День ГТО, в рамках которого ребята смогли проверить себя и выполнить часть нормативов из комплекса «Готов к труду и обороне».

Также в рамках проведения Всероссийской стройки организовали традиционные стройотрядовские праздники – Целинный Новый год, Целинное 8 марта и Целинное 23 февраля. Помимо мероприятий, проводимых в рамках Всероссийской стройки, студенческие строительные отряды принимали активное участие в мероприятиях ЗАТО Циолковский: День молодежи, День семьи, любви и верности, Ночь кино и День физкультурника.

История студенческого движения на космодроме Восточный берет свое начало в 2012 году и продолжается по сей день. За семь лет в строительстве инфраструктуры космодрома приняли участие почти 4 000 бойцов строительных отрядов из 44 регионов Российской Федерации.