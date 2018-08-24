Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:26 0

Летом на строительстве космодрома Восточный трудились 170 студентов

Летом на строительстве космодрома Восточный трудились 170 студентов

В пятницу, 24 августа, на космодроме Восточный в Амурской области завершилась всероссийская студенческая стройка «Космодром Восточный». Ее летний этап стал самым многочисленным в текущем году: на космодроме работали 170 студентов из 12 регионов России.

Знамя стройки лучшему отряду – им стал студотряд «Беркут» из Омской области – вручил исполняющий обязанности генерального директора «ЦЭНКИ» Андрей Охлопков. Также в ходе церемонии наградили лучшие отряды по производственной и комиссарской деятельности – это отряд «Эридан» из Самарской области и отряд «Монолит» из Алтайского края соответственно. Лучшим командиром стал Степан Зверев из Приморского края, а лучшим комиссаром по результатам работы признан Егор Ширяев из Алтайского края.

В пятой Всероссийской студенческой стройке «Космодром Восточный» было задействовано 170 бойцов, а это 14 отрядов, представляющих 12 регионов Российской Федерации. Студенческие строительные отряды занимались благоустройством объектов инфраструктуры космодрома, работали над созданием зоны отдыха в микрорайоне «Звездный». Наиболее опытные бойцы стройотрядов работали над подготовкой технической документации.

За время проведения стройки отряды приняли участие в творческих мероприятиях: конкурсах отрядных визиток, целинных лагерей, агитационных плакатов «Безопасный труд крут», видеороликов «Мое Восточное лето», фотоконкурсе. В честь Дня строителя состоялся творческий фестиваль, где бойцы показали свои номера в нескольких номинациях: «Оригинальный жанр», «Лучший вокал», «Лучшая танцевальная постановка». Среди отрядов прошел и интеллектуальный конкурс в рамках Всероссийской акции «Письма Победы».

Кроме творческих мероприятий, в течение двух месяцев проходила спартакиада. Отряды состязались в шахматах, волейболе, футболе, стритбаскете, настольном теннисе, гиревом спорте, дартсе и в троеборье. Провели День ГТО, в рамках которого ребята смогли проверить себя и выполнить часть нормативов из комплекса «Готов к труду и обороне».

Также в рамках проведения Всероссийской стройки организовали традиционные стройотрядовские праздники – Целинный Новый год, Целинное 8 марта и Целинное 23 февраля. Помимо мероприятий, проводимых в рамках Всероссийской стройки, студенческие строительные отряды принимали активное участие в мероприятиях ЗАТО Циолковский: День молодежи, День семьи, любви и верности, Ночь кино и День физкультурника.

История студенческого движения на космодроме Восточный берет свое начало в 2012 году и продолжается по сей день. За семь лет в строительстве инфраструктуры космодрома приняли участие почти 4 000 бойцов строительных отрядов из 44 регионов Российской Федерации.

Просмотров всего: 114

#вузы #космодром


Общество

Выставка спортивных машин и кино под открытым небом: выходные в Благовещенске
Общество 18

Рогозин поручил начать строительство второй очереди Восточного как можно быстрее
Общество

Новоявленные студенты, получающие пенсии, должны сообщить в ПФР о своем зачислении
Общество 3

Стартовало строительство второй очереди космодрома Восточный
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь