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В Белогорске соискателей работы на ФОКе приглашают на субботники

В Белогорске соискателей работы на ФОКе приглашают на субботники
Фото: amursport.ru

В субботу, 25 августа, в Белогорске начинаются ежедневные субботники на физкультурно-оздоровительном комплексе имени Героя России Сергея Солнечникова. Уже подано более 300 заявок. К участию приглашают всех соискателей работы на будущем спортивном объекте.

В предстоящие выходные помочь в уборке помещений к завершению общестроительных работ можно будет с 10:00. С понедельника, 27 августа, помочь в уборке ФОКа можно будет с 9:00 и до 13:00. Субботники продлятся до 1 сентября – Дня знаний.

Волонтеров обеспечат необходимым хозматериалом: швабрами, щетками, вениками, губками, чистящими и моющими средствами, ветошью, ведрами. Для собравшихся организовали угощение горячим чаем и выпечкой.

Первая общественная уборка физкультурно-оздоровительного комплекса имени Героя России Сергея Солнечникова, организованная по поручению главы города Станислава Мелюкова, состоялась 18 августа. Участниками стали представители местного отделения партии «Единая Россия» вместе с техническими работниками муниципальных учреждений и предприятий.

Вместе с тем продолжается поиск организации, специализирующейся на мойке оконных витражей больших площадей на высоте. Стоит задача привести в порядок окна в игровом зале, в бассейнах и других помещениях.

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#Белогорск #жизнь #строительство


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    о халявный труд-потом скажут вы нам не походите

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