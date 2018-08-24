Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:39 0

В Благовещенске провели международную встречу юных судомоделистов (фото)

В Благовещенске провели международную встречу юных судомоделистов (фото)

Группа китайских авиа- и судомоделистов посетила Благовещенск. В благовещенской школе № 16 для ребят устроили концерт и экскурсию, после чего благовещенские и китайские школьники приняли участие в показательных выступлениях моделей кораблей в парке Дружбы.

В Благовещенск для участия в международной встрече «Ассоциации радиоуправляемых моделей Китая» и федерации судомодельного спорта Амурской области из Китая приехала делегация в составе 40 человек – это школьники и учителя. Ребята взяли с собой модели самолетов, чтобы устроить мини-соревнования с юными благовещенскими моделистами.

Встреча в школе № 16 началась со знакомства. Участники школьных ансамблей подготовили концерт для гостей. Затем в спортзале прошли мини-соревнования по сборке моделей самолетов. Китайские ребята привезли с собой специальные наборы, чтобы посоревноваться с благовещенцами на дальность полетов.

В ходе ознакомительной экскурсии по школе гостям показали, чем занимаются благовещенские школьники помимо уроков: изготавливают модели, занимаются на уроках труда. Дети были в восторге, потому что в китайских школах нет уроков труда.

Затем ребят на автобусе повезли в парк Дружбы, где амурчане продемонстрировали модель пожарного судна, которая может не только ходить по воде, но и тушить пожар из брандспойтов.

«Еще мы запускали скоростные радиоуправляемые модели. Всем понравилось. Были директора китайских школ из города Шэньчжэнь. Им было очень интересно узнать, чем кроме уроков мы занимаемся с ребятами», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» учитель технологии школы № 16, председатель федерации судомодельного спорта Александр Рак.

По приглашению гостей в мае 2019 года благовещенские моделисты нанесут ответный визит в Китай.

Просмотров всего: 61

#дети #Китай #наука #технологии #школа

Фотогалерея
+52

Общество

В Белогорске открыли детскую площадку площадью тысяча квадратных метров (фото)
Общество 1

Областная детская больница подготовила резервное отделение
В России и мире

Гигантский питон напал на грудного ребёнка в Гане
В России и мире

В Китае 11-летний мальчик подорвал бомбу
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь