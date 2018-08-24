В Благовещенске провели международную встречу юных судомоделистов (фото)

В Благовещенск для участия в международной встрече «Ассоциации радиоуправляемых моделей Китая» и федерации судомодельного спорта Амурской области из Китая приехала делегация в составе 40 человек – это школьники и учителя. Ребята взяли с собой модели самолетов, чтобы устроить мини-соревнования с юными благовещенскими моделистами.

Встреча в школе № 16 началась со знакомства. Участники школьных ансамблей подготовили концерт для гостей. Затем в спортзале прошли мини-соревнования по сборке моделей самолетов. Китайские ребята привезли с собой специальные наборы, чтобы посоревноваться с благовещенцами на дальность полетов.

В ходе ознакомительной экскурсии по школе гостям показали, чем занимаются благовещенские школьники помимо уроков: изготавливают модели, занимаются на уроках труда. Дети были в восторге, потому что в китайских школах нет уроков труда.

Затем ребят на автобусе повезли в парк Дружбы, где амурчане продемонстрировали модель пожарного судна, которая может не только ходить по воде, но и тушить пожар из брандспойтов.

«Еще мы запускали скоростные радиоуправляемые модели. Всем понравилось. Были директора китайских школ из города Шэньчжэнь. Им было очень интересно узнать, чем кроме уроков мы занимаемся с ребятами», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» учитель технологии школы № 16, председатель федерации судомодельного спорта Александр Рак.

По приглашению гостей в мае 2019 года благовещенские моделисты нанесут ответный визит в Китай.