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сегодня, 19:19 3

Умерла журналист газеты «Амурская правда» Варвара Сиянова

Умерла журналист газеты «Амурская правда» Варвара Сиянова
Фото: "Амурская правда"

В пятницу, 24 августа, не стало Варвары Сияновой – известного журналиста, обозревателя областной газеты «Амурская правда». Варвара скончалась в результате тяжелой болезни, с которой боролась несколько лет.

«Мы не верим, что это случилось. Варвара была активна и позитивна – без устали ездила в командировки, поднялась на Тукурингру… Она торопилась жить», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» главный редактор «Амурской правды» Елена Павлова.

«Невероятный боец, талант, неравнодушный и честный журналист – это все про Варю. Человек с сильным характером и большой душой. Говорят, журналисты просто должны писать материалы, поднимать проблемы, но не решать проблемы своих героев. Но Варя не такая – очень трудно написать "была" не такая. Она делала работу за чиновников и общественные организации: выбивала для людей квартиры, льготы, возвращала в семьи детей и многое другое. Она действительно вершила и спасала судьбы. Но ее спасти не смог никто», – написала «Амурская правда».

Редакция ИА «Амур.инфо» соболезнует родным, близким, коллегам Варвары Сияновой.

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#память #СМИ


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Комментарии
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  • Наталья Наделяева

    Наталья Наделяева
    59 минут назад

    Не верится. Варечка

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    55 минут назад

    Соболезнование родным и близким. Редакции "Амурской правды" тяжёлая утрата...

  • Пятница

    Пятница
    52 минуты назад

    Варюша... трудно поверить

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