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Небольшая облачность, местами дождь: прогноз погоды в Приамурье на 25 августа

Небольшая облачность, местами дождь: прогноз погоды в Приамурье на 25 августа
Фото: winallos.com

25 августа в Амурской области небольшая облачность, местами пройдет слабый и умеренный дождь, гроза. Ночью в отдельных районах туман. Ветер с востока, северо-востока разгонится до 5 метров в секунду, с порывами до 11 метров.

Температура ночью составит 12...17, по северу при прояснении – около 5 градусов. Днем будет 24...29, по северу при облачности – около 20 градусов тепла.

В Благовещенске малооблачно, ночью без осадков. Днем преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер ночью будет дуть со скоростью 3-8, днем 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит 15...17, днем – 24...26 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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