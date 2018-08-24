Минздрав: предприниматель помещен в психбольницу на законных основаниях

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Амур.инфо приводит комментарий полностью.

«17 августа 2018 года в ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница» сотрудниками полиции был доставлен гражданин (о котором ведет речь член экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Амурской области Ирина Разина) 1965 года рождения на основании постановления «О назначении стационарной психиатрической судебной экспертизы» старшего следователя СО ОМВД России по Завитинскому району майора юстиции И. В. Моторкина от 28 июня 2018 года и постановления Завитинского районного суда Амурской области от 2 августа 2018 года о помещении данного гражданина в Амурскую областную психиатрическую больницу для производства стационарной судебной экспертизы на срок до 30 дней.

Все указанные постановления вступили в законную силу на момент помещения упомянутого гражданина в ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница». Комиссия экспертов заявила о невозможности дать экспертное заключение в амбулаторных условиях.

Ранее данный гражданин ранее в ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница» на лечение не поступал».







Свой комментарий готовит и УМВД России по Амурской области.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», юрист, член экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей Амурской области Ирина Разина в эфире программы «Бизнес-среда с Борисом Белобородовым» на «Эхе Москвы в Благовещенске» заявила о том, что в областной психиатрической больнице незаконно удерживают человека.

По мнению предпринимателя, причина давления на него восходит к 2015 году, когда он в результате муниципальных торгов поставил оборудование районному учреждению образования, но не получил положенную по закону оплату. В результате обращения в Арбитражный суд права предпринимателя были защищены, положенная оплата получена, а вскоре после этого следователь ОМВД возбудила против бизнесмена уголовное дело, обвинив его в незаконном присвоении «чужих денежных средств с целью личного обогащения». Уголовное дело неоднократно продлевалось, возвращалось на доследование, сроки привлечения к уголовной ответственности закончились в 2017 году. По словам предпринимателя, следователь предложила ему признать вину, а после отказа сделать это пригрозила отправкой в психбольницу.