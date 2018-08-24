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В Амурской области открылся первый международный туристический форум

В Амурской области открылся первый международный туристический форум
Фото: правительство Амурской области

В пятницу, 24 августа, в поселке Новобурейский Амурской области открылся первый международный туристический форум. У мероприятия обширная программа: презентации туристических объектов и маршрутов, концерты и выставки, спортивные состязания, тематические сессии, посвященные развитию туризма.

В масштабном мероприятии принял участие исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов. На открытии форума он отметил, что главная цель, преследуемая организаторами, – это дать понять всем гостям и участникам: Амурской области есть что показать, у региона действительно большой туристический потенциал.

«Мы надеемся, что форум станет заметной вехой в развитии амурского туризма. В нем принимают участие наши китайские коллеги. И мы как раз уверены в том, что у Приамурья очень серьезный туристический потенциал во взаимодействии с провинцией Хэйлунцзян. Думаю, во время форума появятся оригинальные идеи и проекты, а интерес к нашему туристическому продукту заметно возрастет», – подчеркнул Василий Орлов.

Он отметил, что развитию туризма значительно поспособствует реализация проектов строительства моста через реку Амур и канатной дороги, которая соединит Благовещенск и Хэйхэ.

«Главная цель форума – развитие внутреннего и въездного туризма на территории региона. Именно это направление является сегодня приоритетным для Дальневосточного региона, оно реализуется в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011–2018 годы"», – подчеркнул Василий Орлов. Василий Александрович пообщался с участниками туристической выставки и ознакомился с их предложениями, встретился с гостями крупного туристического мероприятия.

В рамках форума на арене «Снежная королева» проходит детский турнир по хоккею с шайбой «Кубок Надежды». Его участники – юные амурские хоккеисты, а также ребята из Приморья, Якутии и Иркутской области. В открытии турнира принял участие Василий Орлов. Он пожелал участникам успехов и честного соперничества, сообщает правительство Амурской области.

«В Приамурье для развития этого вида спорта делается действительно многое. На территории области построено несколько ледовых арен. Благодаря этому любители хоккея получили возможность тренироваться и играть в хороших условиях. Совсем недавно были выделены средства на возведение нового катка в Екатеринославке. Может быть, благодаря этому на следующем турнире сыграют и ребята из Октябрьского района», – сказал Василий Орлов.

В Новобурейском и его окрестностях действует несколько тематических площадок. Представлены экскурсионные маршруты по Бурейскому району, посещение КФХ «Надежда» и туристических баз, организованы экскурсии на Бурейскую, Нижнебурейскую ГЭС, а также пешие тропы и сплав. Для любителей неба работает площадка авиаторов «Небо как сердце». Вечером на территории палаточного лагеря пройдет мероприятие «С песней у костра».

В рамках форума состоится презентация многокилометровой экологической тропы в природном парке «Бурейский». Форум продолжит свою работу до воскресенья, 26 августа.

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#культура #областная власть #спорт #туризм


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Комментарии
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  • krasnova

    krasnova
    1 час назад

    Ну какой у нас туризм! На гэс на космодром ппц как интересно, ой забыла еще можно в албазино смотаться. Головокружительный туризм:-)

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    опять Орлов пиарится-надоело-думали мужик , а он продолжатель дела Козлова

  • варварав

    варварав
    1 час назад

    Очередной Балванчик от Единой России, чтобы электорат развлекать. Пока люди заняты, можно их балванивать

  • Парамэлло Цыганков

    Парамэлло Цыганков
    1 час назад

    Этот человек поддержал повышение пенсионного возраста. Голосуйте за него, терпилы.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    29 минут назад

    Братеев1опять Орлов пиарится-надоело-думали мужик , а он продолжатель дела Козлова


    Двоечник, кто то делает новые для региона форумы, а кто то депутатским контролем в газетах печатается и тумбы засирает.

  • Pomidor

    Pomidor
    26 минут назад

    krasnova

    Ну какой у нас туризм! На гэс на космодром ппц как интересно, ой забыла еще можно в албазино смотаться. Головокружительный туризм:-)



    Вот именно, что никакого и его надо активно развевать, чем Орлов и занимается

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