В Амурской области открылся первый международный туристический форум

Фото: правительство Амурской области

В масштабном мероприятии принял участие исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов. На открытии форума он отметил, что главная цель, преследуемая организаторами, – это дать понять всем гостям и участникам: Амурской области есть что показать, у региона действительно большой туристический потенциал.

«Мы надеемся, что форум станет заметной вехой в развитии амурского туризма. В нем принимают участие наши китайские коллеги. И мы как раз уверены в том, что у Приамурья очень серьезный туристический потенциал во взаимодействии с провинцией Хэйлунцзян. Думаю, во время форума появятся оригинальные идеи и проекты, а интерес к нашему туристическому продукту заметно возрастет», – подчеркнул Василий Орлов.

Он отметил, что развитию туризма значительно поспособствует реализация проектов строительства моста через реку Амур и канатной дороги, которая соединит Благовещенск и Хэйхэ.

«Главная цель форума – развитие внутреннего и въездного туризма на территории региона. Именно это направление является сегодня приоритетным для Дальневосточного региона, оно реализуется в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011–2018 годы"», – подчеркнул Василий Орлов. Василий Александрович пообщался с участниками туристической выставки и ознакомился с их предложениями, встретился с гостями крупного туристического мероприятия.

В рамках форума на арене «Снежная королева» проходит детский турнир по хоккею с шайбой «Кубок Надежды». Его участники – юные амурские хоккеисты, а также ребята из Приморья, Якутии и Иркутской области. В открытии турнира принял участие Василий Орлов. Он пожелал участникам успехов и честного соперничества, сообщает правительство Амурской области.

«В Приамурье для развития этого вида спорта делается действительно многое. На территории области построено несколько ледовых арен. Благодаря этому любители хоккея получили возможность тренироваться и играть в хороших условиях. Совсем недавно были выделены средства на возведение нового катка в Екатеринославке. Может быть, благодаря этому на следующем турнире сыграют и ребята из Октябрьского района», – сказал Василий Орлов.

В Новобурейском и его окрестностях действует несколько тематических площадок. Представлены экскурсионные маршруты по Бурейскому району, посещение КФХ «Надежда» и туристических баз, организованы экскурсии на Бурейскую, Нижнебурейскую ГЭС, а также пешие тропы и сплав. Для любителей неба работает площадка авиаторов «Небо как сердце». Вечером на территории палаточного лагеря пройдет мероприятие «С песней у костра».

В рамках форума состоится презентация многокилометровой экологической тропы в природном парке «Бурейский». Форум продолжит свою работу до воскресенья, 26 августа.