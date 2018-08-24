Теплоснабжающему предприятию Белогорска отказано в получении субсидии в размере 1,8 миллиона

Фото: sreda24.ru

Как пояснили в ООО «Горэнерго», в этом году предприятие обратилось в министерство ЖКХ Амурской области с заявлением и соответствующими документами на предоставление субсидии в размере 1,8 миллиона рублей. Эта сумма составляет 99 % от размера задолженности населения за теплоснабжение, невозможной к взысканию, подтвержденной судебными приставами исполнителями.

К слову, затраты организации на горячее водоснабжение в подобной ситуации к возмещению не предъявляются и являются непокрытыми убытками.

Уполномоченный орган ответил отказом в предоставлении субсидии. Соответствующее уведомление из министерства ЖКХ области получено накануне. Основание в отказе – недостаточность бюджетных обязательств, предусмотренных Главному распорядителю на предоставление субсидий на текущий финансовый год, сказано в документе

Несмотря на отказ, предприятие намерено добиваться получения субсидии. Специалисты готовят очередное заявление. При этом сумма, предъявляемая к предоставлению субсидии, будет увеличена.

На предприятии рассказали, что в настоящее время еще образовалась задолженность населения за теплоснабжение, невозможная к взысканию. Ее размер составляет около 1,3 миллиона рублей. Соответственно, общий размер субсидии, необходимый для покрытия убытков предприятия, превысит уже 3 миллиона рублей, сообщает tvs-media.ru.