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сегодня, 18:04 4

Теплоснабжающему предприятию Белогорска отказано в получении субсидии в размере 1,8 миллиона

Теплоснабжающему предприятию Белогорска отказано в получении субсидии в размере 1,8 миллиона
Фото: sreda24.ru

Как пояснили в ООО «Горэнерго», в этом году предприятие обратилось в министерство ЖКХ Амурской области с заявлением и соответствующими документами на предоставление субсидии в размере 1,8 миллиона рублей. Эта сумма составляет 99 % от размера задолженности населения за теплоснабжение, невозможной к взысканию, подтвержденной судебными приставами исполнителями.

К слову, затраты организации на горячее водоснабжение в подобной ситуации к возмещению не предъявляются и являются непокрытыми убытками.

Уполномоченный орган ответил отказом в предоставлении субсидии. Соответствующее уведомление из министерства ЖКХ области получено накануне. Основание в отказе – недостаточность бюджетных обязательств, предусмотренных Главному распорядителю на предоставление субсидий на текущий финансовый год, сказано в документе

Несмотря на отказ, предприятие намерено добиваться получения субсидии. Специалисты готовят очередное заявление. При этом сумма, предъявляемая к предоставлению субсидии, будет увеличена.

На предприятии рассказали, что в настоящее время еще образовалась задолженность населения за теплоснабжение, невозможная к взысканию. Ее размер составляет около 1,3 миллиона рублей. Соответственно, общий размер субсидии, необходимый для покрытия убытков предприятия, превысит уже 3 миллиона рублей, сообщает tvs-media.ru.

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#Белогорск #ЖКХ #финансы


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Комментарии
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  • банбан

    банбан
    2 часа назад

    так тарифы конские особенно за услуги ук

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    21 минута назад

    Из разряда - пришел заниматься танцами без ног. Нет условий, нет супсидии. Очередная новость из пальца с приставкой "жкх"

  • Pomidor

    Pomidor
    21 минута назад

    как задрали эти должники, надо сажать всех

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    20 минут назад

    Мы же любим ЖКХ, резонанс вызовем новостью

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