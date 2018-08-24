Сын актёра из сериала «Интерны» не признаёт вину в убийстве

Фото: Facebook.com

13 августа 2017 года был убит блогер Станислав Думкин в Москве. По версии следствия, пьяной компании не понравился внешний вид Станислава, который носил очки и шляпу.

Компания молодых людей избила Стаса, он погиб от удара головой при падении. Думкин скончался в больнице, не приходя в сознание.

Момент драки в парке засняли камеры видеонаблюдения. Подозреваемым по этому делу стал 23-летний Корней Макаров, сын актера из сериала «Интерны» Сергея Макарова. Корней добровольно сдался полиции, но свою вину не признал. «Мы мимо проходили, сидела компания молодых людей, возник конфликт, два раза чуть не дошло до драки, я сам разнимал. Приятели начали уходить в ту сторону, а Стас схватил меня за горло и сказал, что не надо туда идти, мол, сами решат. Он схватил меня за горло, я растерялся, начал мне угрожать, в ответ я толкнул. Я думал, что он нападает»,– объяснил Макаров.

Фото: Facebook.com

23 августа в Замоскворецком суде Москвы началось рассмотрение этого дела. Макаров своей вины не признал. Сын актера заявил, что действовал в целях самообороны, потому что Думкин первым проявлял агрессию по отношению к нему, сообщает ТАСС.

«Мой подзащитный сожалеет о случившемся, но вину в инкриминируемом преступлении не признает», – говорит адвокат подсудимого Артем Миняйчев.

Отец Корнея Макарова извинился перед отцом погибшего Стаса Думкина в эфире передачи Андрея Малахова. Сам обвиняемый тоже дал интервью телеведущему. О том, что Стас скончался, Корней и его компания даже не подозревали. «Очень жаль, что так получилось, это могло случиться с кем угодно. Мне жаль его родных. Я толкнул человека, но не думал, что это приведет к такому», – заявил Корней.