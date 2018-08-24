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сегодня, 17:01 0

В Белогорске открыли детскую площадку площадью тысяча квадратных метров (фото)

В Белогорске открыли детскую площадку площадью тысяча квадратных метров (фото)
Фото пресс-службы министерства ЖКХ Амурской области

24 августа состоялось торжественное открытие детской игровой площадки в сквере «Жемчужина» в Белогорске. В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» на площадке площадью более 1 тысячи квадратных метров установили два игровых комплекса – для малышей и для детей школьного возраста. Здесь были оборудованы система водоотведения, опоры освещения, смонтированы светильники, появились 15 парковых диванов и урн.

«Сегодня важное событие для всего города. Благодаря президенту страны, федеральной программе формирования комфортной среды в Белогорске появилось еще одно новое место отдыха для детей. Надеюсь, что и в других микрорайонах города появятся такие же площадки. Давайте беречь то, что построили. Следить за сохранностью детской зоны отдыха и безопасностью будут камеры видеонаблюдения», – сказал глава Белогорска Станислав Мелюков.

На открытии новой площадки была представлена яркая театрализованная программа со сказочными героями – Винни-Пухом и его друзьями. Амурчане приняли участие в праздничном представлении и смогли оценить качество и удобство игровой площадки, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Амурской области.

Национальный проект «ЖКХ и городская среда», в рамках которого осуществляются мероприятия приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», реализуется в Приамурье с 2017 года.

В 2017 году в регионе были благоустроены 38 дворовых территорий, 8 общественных и один парк в городе Свободный. В 2018 году в Приамурье будет благоустроено 45 дворовых, 8 общественных территорий. Выполнение всех работ по благоустройству территорий планируется завершить до ноября 2018 года.

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#Белогорск #дети


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