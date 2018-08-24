В Приамурье завершена реконструкция автодороги Зея – Тыгда

Фото: пресс-служба областного минтранса

На территории сразу двух районов Амурской области – Зейского и Магдагачинского – закончена реконструкция региональной трассы Зея – Тыгда – с 33 по 40 километры. На этом участке были восстановлены два моста через реки Подбиралиха и Уркан.

В долине реки Уркан шириной семь километров при прохождении больших паводков вода с поймы проходит под мосты через реку Уркан и протоку Подбиралиха. Обследование мостов показало многочисленные дефекты, влияющие на надежность и безопасность дальнейшей эксплуатации.

Высота насыпи на подходах к мостам была недостаточна на всём участке подтопления общей протяженностью 6,125 километра. В 2013 году в результате паводка часть насыпи была полностью уничтожена. В связи с этим Амурупрадору приходилось принимать оперативные решения по восстановлению проезда, скорейшему выполнению проектных работ и реализации мероприятий по строительству мостовых переходов и реконструкции участка автомобильной дороги.

Дорожникам потребовалось поднять насыпь участка реконструкции и подходов, выполнить укрепительные работы, устроить капитальное покрытие общей протяженностью 6,125 километра, возвести заново два мостовых перехода через Уркан (262,82 метра) и через Подбиралиху (222,98 метра).

«Выполненные мероприятия вернули качественную и безопасную транспортную связь Магдагачинского и Зейского районов Амурской области, позволили обеспечить устойчивое сообщение с отдаленными населенными пунктами Зейского района», – рассказал министр транспорта и строительства Амурской области Александр Зеленин.

Работы проводило подведомственное министерству транспорта и строительства Амурской области учреждение ГКУ «Амурупрадор» в рамках реализации мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)», по соглашению между правительством Амурской области и федеральным дорожным агентством Росавтодор. Производство работ на объекте осуществлял генеральный подрядчик АО «УСК МОСТ», сообщает пресс-служба областного минтранса.