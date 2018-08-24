Областная детская больница подготовила резервное отделение

Фото: министерство здравоохранения Амурской области

В Амурской областной детской клинической больнице проводятся плановые ремонтные работы. На базе неонатологического корпуса в отделении реанимации новорожденных заканчивается текущий ремонт палат и коридора.

В отделении заменили деревянные межпалатные окна на металлопластиковые, старые дверные блоки – на новые пластиковые двери, откосы выполнили из пластика для лучшей санитарной обработки палат. Частично заменен линолеум, выровнены и окрашены все стены, потолки.

«В соответствии с европейскими стандартами здесь выполнена реконструкция вентиляционно-вытяжной системы, проведена модернизация подачи кислорода и воздуха для подачи в аппараты искусственной вентиляции легких. В новых условиях, безусловно, нашим маленьким пациентам будет комфортнее, а работа отделения станет более эффективной», – сказал руководитель центра анестезиологии и реанимации АОДКБ Олег Марков.

В реанимационном зале и комнате центрального стерилизационного отделения стены облицованы керамической плиткой. Установлены консоли для оборудования, светодиодные светильники. Всего затрачено на работы 1 миллион 230 тысяч рублей – за счет внебюджетных средств, ОМС и спонсорских денег.

«Детская областная больница постоянно проводит текущие, периодические ремонты в своих подразделениях, вот сейчас мы ведем работы в отделении патологии новорожденных на девять коек. Ремонтируем своими силами, привлекая внебюджетный фонд, средства фонда ОМС и спонсоров. Переоборудование и реконструкция помещений проводится в соответствии с современными требованиями для отделений этой специфики. Завершить планируем к сентябрю. Все работы ведутся качественно, контролируется каждый этап. В планах большие работы в онкогематологии, это режимное отделение. К Новому году закончим. Далее необходимо решить ряд задач, касающихся ввода здания будущей консультативной поликлиники», – перечисляет главный врач областной детской клинической больницы Руслан Белоус.

В здании педиатрии, куда планируется переселить поликлиническую службу, продолжается косметический ремонт помещений первого этажа. На втором и третьем работы завершены полностью, включая реконструкцию инженерных сетей, а именно – систем освещения (с применением светодиодных светильников), водоотведения, отопления и вентиляции.

Однако ремонт в учреждении, которое не может закрыться ни на минуту, – дело очень непростое. При проведении текущих и долгосрочных ремонтов отделений, отмечает руководство больницы, от родителей нередко поступали жалобы на запах краски и шум. А ведь помимо текущих ремонтов периодически возникает потребность в проведении тотальной санитарной обработки отделений, что также чревато некоторыми неудобствами. В связи с этим было принято решение подготовить и открыть резервное отделение в педиатрическом корпусе на третьем этаже, площадью 270 квадратных метров. АОДКБ на этом объекте также проводила работы собственными силами.

«Резервное отделение на 30 коек – для временного размещения, на случай экстремальной ситуации, либо на период ремонтных работ в одном из подразделений АОДКБ. Здесь палаты на три-четыре койки, есть одноместная, процедурный кабинет, манипуляционный кабинет. И мы имеем возможность оказать квалифицированную помощь любому пациенту соматического профиля», – говорит главная медицинская сестра АОДКБ Ирина Денисенко.

Резервное отделение законсервировано, однако в случае необходимости его приведут в полную готовность к приему пациентов за 30–40 минут – ведь даже кровати здесь уже застелены. Отделение оснащено всем необходимым оборудованием и расходными материалами. Проведена локальная сеть, что дает возможность врачам и среднему медперсоналу мгновенно связываться с электронной амбулаторной базой.