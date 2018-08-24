На «Амурской осени» на новой ледовой арене выступит Ирина Слуцкая

В областной филармонии 24 августа прошла пресс-конференция с президентом «Амурской осени» Сергеем Новожиловым, который раскритиковал тарифную политику авиакомпаний и сказал, что затраты на дорогу не покроет даже 3-миллионный президентский грант. Его «Амурская осень» получила из президентского фонда.

Благовещенск, по сути, закрыт для доступа большой культуры из-за высоких цен на билеты. Неравенство с транспортной доступностью с Хабаровском и Владивостоком идет не на пользу амурчанам. «Из-за высоких цен в этом году мы не сможем привезти всех, кого могли бы представить жителям области. Количество участников сокращено с 320 до 260 человек. По ценам на билеты город у вас какой-то особенный, заколдованный», – рассказал Сергей Новожилов.

Однако, несмотря на финансовые трудности, оргкомитет в год 160-летия области решил не только не ограничивать выезды в районы, но ещё и расширил программу. В рамках пролога, который пройдёт с 6 по 14 сентября, творческие группы побывают в 28 городах и селах и доедут даже до Селемджинского района. В общей сложности, в Прологе примут участие 15 артистов. В их числе – Степан Нестеров, Евгений Кулик, Светлана Галкина, Оксана Стешенко, Владислав Шкуляев, Олег Харитонов и другие.

В этом году, как и прежде, будет две «звездные дорожки». Первая стартует на площади ОКЦ 15 сентября в 17:00. Вторая пройдет 22 сентября в ТРЦ «Острова». Там же 16 сентября пройдёт «Ледовое шоу». Оно станет церемонией открытия новой арены вместимостью в 1,5 тысячи человек.

Это открытие будет бесплатным. «На него будут приглашены воспитанники детских домов, люди из общественных организаций так называемого серебряного возраста. Вести шоу будет Марат Башаров, а выступать будут признанные «звёзды» ледовых шоу – Ирина Слуцкая, Алиса Гребенщикова, Ирина Медведева и другие», – рассказал Сергей Новожилов.

Фото: i.ytimg.com

На ледовой арене пройдёт и хоккейный матч, в котором артисты сразятся с представителями правительства области и администрации Благовещенска.

В рамках фестиваля 20 сентября состоится открытие музея-мастерской Александра Тихомирова. Музей разместится в рабочей мастерской на улице Пионерской, где творил народный художник. Подготовкой занимается Амурский областной краеведческий музей.

Театральный конкурс в этом году состоит из 10 спектаклей. Стартует он 16 сентября «Невестой напрокат» с Юлией Такшиной, Александров Михайловым и Еленой Прокловой. Билеты на него давно разобраны.

«По причине высокого спроса на билеты было принято решение сделать второй спектакль «Там же, тогда же» с Максимом Авериным. Это внеконкурсный спектакль, его первый показ состоится в Амурской областной филармонии 14 сентября в 19 часов, второй – 15 сентября в 15 часов. Немного билетов осталось на «Билокси блюз» с Денисом Никифоровым и почти полным составом хоккейного сериала «Молодёжка», «На высоких каблуках» с Нонной Гришаевой. 20 мест осталось на «Собачье сердце» с Антоном Богдановым. Заказать билеты, кстати, можно через сайт Амурской областной филармонии. Есть шанс успеть», – отметила исполнительный директор фестиваля Ольга Смирнова.

Стоимость билетов на спектакли – от 500 рублей, ее решили не повышать.

В киноконкурсе пройдет две программы: полного и короткого метра. В конкурсе полнометражных фильмов покажут 12 картин, в коротком метре участвуют 24 картины. Будет в этом году и зрительское жюри.

Полная программа фестиваля кино и театра «Амурская осень» будет сформирована 8 сентября. В этом году в неё войдёт вместе с Прологом более 140 мероприятий. И это новый рекорд фестиваля.