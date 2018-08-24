В Тындинском районе сел самолет из Белоруссии

Фото: instagram.com/tynda_28rus

В аэропорту Тынды, расположенном в 18 километрах от города, совершил посадку одномоторный самолет. На нем прилетели путешественники из Белоруссии. Информация о визите появилась в социальных сетях. Это ИА «Амур.инфо» подтвердили в аэропорту.

В тындинском аэропорту рассказали, что самолет совершил посадку накануне, 23 августа. Гости заночевали, а утром 24 августа улетели. Самолет белорусов – небольшой, марки Cessna. В социальных сетях пишут, что они совершают кругосветное путешествие. Правда это или нет, выяснить не удалось.

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Александр Авдеев