Московский журналист Максим Шевченко приехал в Благовещенск

Известный московский журналист приехал в Приамурье. Максим Шевченко, известный не только, как публицист, телеведущий, блогер, но и как общественный деятель, встретился с местными представителями СМИ.

Ранее Максим Шевченко входил в состав Общественной палаты и Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Также столичный журналист работал на Первом канале и канале НТВ. Сейчас он ведет свой канал на ютубе и блог на радио «Эхо Москвы». В Благовещенске он обсудил с журналистами политику страны и государственный строй. Вопрос, касающийся пенсионной реформы, тоже не остался без внимания.

«Я считаю, что пенсионная реформа – антинародная. Я считаю, что пенсионный возраст не должен быть повышен. И вообще, эту реформу нельзя рассматривать отдельно от всей социально-экономической политики этой власти. Вся эта политика направлена на уничтожение социальных гарантий нашего народа», – заявил Максим Шевченко.