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сегодня, 16:19 1

Московский журналист Максим Шевченко приехал в Благовещенск

Московский журналист Максим Шевченко приехал в Благовещенск

Известный московский журналист приехал в Приамурье. Максим Шевченко, известный не только, как публицист, телеведущий, блогер, но и как общественный деятель, встретился с местными представителями СМИ.

Ранее Максим Шевченко входил в состав Общественной палаты и Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Также столичный журналист работал на Первом канале и канале НТВ. Сейчас он ведет свой канал на ютубе и блог на радио «Эхо Москвы». В Благовещенске он обсудил с журналистами политику страны и государственный строй. Вопрос, касающийся пенсионной реформы, тоже не остался без внимания.

«Я считаю, что пенсионная реформа – антинародная. Я считаю, что пенсионный возраст не должен быть повышен. И вообще, эту реформу нельзя рассматривать отдельно от всей социально-экономической политики этой власти. Вся эта политика направлена на уничтожение социальных гарантий нашего народа», – заявил Максим Шевченко.

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#СМИ


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  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    53 минуты назад

    уже можно рвать задницы от счастья?

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